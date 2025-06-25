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Системы ПВО-ПРО Израиля не справились со своей задачей, считает эксперт
Системы ПВО-ПРО Израиля не справились со своей задачей, считает эксперт - РИА Новости, 25.06.2025
Системы ПВО-ПРО Израиля не справились со своей задачей, считает эксперт
Системы "Железный купол" противовоздушной обороны, а также противоракетной обороны Израиля не справились со своей задачей, заявил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Системы "Железный купол" противовоздушной обороны, а также противоракетной обороны Израиля не справились со своей задачей, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. "Системы "Железный купол" противовоздушной обороны, а также противоракетной обороны Израиля не справились с поставленной задачей, раз они не смогли гарантированно перехватить баллистические ракеты, которые запускал Иран. В результате был нанесен ущерб множествам объектов военной инфраструктуры Израиля", - сказал Леонков. Он уточнил, что ракеты поразили военные базы, различные объекты, отвечающие за разработку в области ракетного оружия, ядерные центры и нанесли урон некоторым гражданским объектам в городах. По мнению Леонкова, Израиль не может не только самостоятельно выиграть войну с Ираном, но даже парировать угрозы с воздуха. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/nyt-2025227357.html
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в мире, иран, израиль, сша, алексей леонков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Алексей Леонков, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Системы ПВО-ПРО Израиля не справились со своей задачей, считает эксперт
Леонков: системы ПВО-ПРО Израиля не справились со своей задачей
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Системы "Железный купол" противовоздушной обороны, а также противоракетной обороны Израиля не справились со своей задачей, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"Системы "Железный купол" противовоздушной обороны, а также противоракетной обороны Израиля не справились с поставленной задачей, раз они не смогли гарантированно перехватить баллистические ракеты, которые запускал Иран. В результате был нанесен ущерб множествам объектов военной инфраструктуры Израиля", - сказал Леонков.
Он уточнил, что ракеты поразили военные базы, различные объекты, отвечающие за разработку в области ракетного оружия, ядерные центры и нанесли урон некоторым гражданским объектам в городах.
По мнению Леонкова, Израиль не может не только самостоятельно выиграть войну с Ираном, но даже парировать угрозы с воздуха.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".