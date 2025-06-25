https://ria.ru/20250625/italiya-2025228470.html
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты - РИА Новости, 25.06.2025
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты
Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, сообщается на ее... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:55:00+03:00
2025-06-25T00:55:00+03:00
2025-06-25T10:10:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025265282_0:13:2048:1165_1920x0_80_0_0_e51f93d42ebba0513cb14d6ed35531e8.jpg
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, сообщается на ее сайте. Сеть, насчитывающая 350 магазинов, охватывает почти половину итальянских регионов, в основном на севере страны. Решение избавиться от израильских продуктов торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами. "Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа", — говорится в сообщении. Сеть осудила блокирование поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа со стороны правительства Израиля. С полок уберут ряд продуктов израильского производства или происхождения: это марки арахиса и кунжутной пасты тахини, а также товары под брендом производителя сифонов. Помимо этого, Coop решил оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, включив в ассортимент газировку Gaza Cola."Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа", — пишет сеть магазинов.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
https://ria.ru/20250610/tunberg-2022054513.html
ближний восток
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025265282_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_61610ba4eea49aa04446f0bce9ac4673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, израиль
В мире, Ближний Восток, Израиль
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты
Сеть итальянских супермаркетов Coop убрала с полок израильские продукты
РИМ, 25 июн – РИА Новости. Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, сообщается на ее сайте.
Сеть, насчитывающая 350 магазинов, охватывает почти половину итальянских регионов, в основном на севере страны. Решение избавиться от израильских продуктов торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами.
"Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке
, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа", — говорится в сообщении. Сеть осудила блокирование поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа со стороны правительства Израиля
.
С полок уберут ряд продуктов израильского производства или происхождения: это марки арахиса и кунжутной пасты тахини, а также товары под брендом производителя сифонов. Помимо этого, Coop решил оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, включив в ассортимент газировку Gaza Cola.
"Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа", — пишет сеть магазинов.