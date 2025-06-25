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Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты - РИА Новости, 25.06.2025
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00:55 25.06.2025 (обновлено: 10:10 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/italiya-2025228470.html
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты - РИА Новости, 25.06.2025
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты
Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, сообщается на ее... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:55:00+03:00
2025-06-25T10:10:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
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РИМ, 25 июн – РИА Новости. Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, сообщается на ее сайте. Сеть, насчитывающая 350 магазинов, охватывает почти половину итальянских регионов, в основном на севере страны. Решение избавиться от израильских продуктов торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами. "Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа", — говорится в сообщении. Сеть осудила блокирование поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа со стороны правительства Израиля. С полок уберут ряд продуктов израильского производства или происхождения: это марки арахиса и кунжутной пасты тахини, а также товары под брендом производителя сифонов. Помимо этого, Coop решил оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, включив в ассортимент газировку Gaza Cola."Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа", — пишет сеть магазинов.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
https://ria.ru/20250610/tunberg-2022054513.html
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60
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в мире, ближний восток, израиль
В мире, Ближний Восток, Израиль
Сеть итальянских супермаркетов убрала с полок израильские продукты

Сеть итальянских супермаркетов Coop убрала с полок израильские продукты

© Фото : Coop Alleanza 3.0Cупермаркет Coop Alleanza 3.0 в Италии
Cупермаркет Coop Alleanza 3.0 в Италии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Coop Alleanza 3.0
Cупермаркет Coop Alleanza 3.0 в Италии. Архивное фото
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РИМ, 25 июн – РИА Новости. Сеть итальянских супермаркетов Coop Alleanza 3.0, принадлежащих группе кооперативов Coop, убрала с полок продукцию израильского происхождения, сообщается на ее сайте.
Сеть, насчитывающая 350 магазинов, охватывает почти половину итальянских регионов, в основном на севере страны. Решение избавиться от израильских продуктов торговая марка объяснила солидарностью с палестинцами.
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"Позиция Coop Alleanza в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке, известна уже давно: кооператив не может оставаться равнодушным к насилию, происходящему в секторе Газа", — говорится в сообщении. Сеть осудила блокирование поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа со стороны правительства Израиля.
С полок уберут ряд продуктов израильского производства или происхождения: это марки арахиса и кунжутной пасты тахини, а также товары под брендом производителя сифонов. Помимо этого, Coop решил оказать помощь гражданскому населению сектора Газа, включив в ассортимент газировку Gaza Cola.
"Этот напиток является воплощением проекта, полностью принадлежащего палестинцам, выручка от продажи банок которого пойдет на восстановление больницы в секторе Газа", — пишет сеть магазинов.
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