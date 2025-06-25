https://ria.ru/20250625/irkutsk-2025362771.html

Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток

Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток - РИА Новости, 25.06.2025

Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток

Мировой суд в Иркутске отправил блогершу, которая записала видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО, а также ударила и покусала сотрудника полиции, под арест на РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:58:00+03:00

2025-06-25T15:58:00+03:00

2025-06-25T15:58:00+03:00

происшествия

россия

иркутск

иркутский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Мировой суд в Иркутске отправил блогершу, которая записала видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО, а также ударила и покусала сотрудника полиции, под арест на 13 суток, сообщила пресс-служба Иркутского областного суда. Правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеозапись, сделанную во время празднования Дня России. На видео женщина публично высказывает оскорбления в адрес вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции на съемной квартире в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она находилась несколько дней, а затем была отправлена домой. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье о дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. По данным суда, 19 июня задержанная покусала и нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов. В судебном заседании блогер вину не признала, указала, что ее против воли доставили к следователю, предложили подписать документы по уголовному делу, от чего она отказалась. В ходе процесса она вела себя агрессивно, проявляя неуважение к потерпевшей, свидетелям и слушателям. Обстоятельства административного правонарушения подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами. "Руководствуясь ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья постановил Махмутову М. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий - ред.), и назначить ей административное наказание в виде административного ареста сроком 13 (тринадцать) суток", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость по статье о нанесении телесных повреждений. Назначенное наказание она будет отбывать в спецприемнике отделения полиции. Проверку на предмет дискредитации ВС РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение, проводит СК.

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происшествия, россия, иркутск, иркутский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)