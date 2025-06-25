https://ria.ru/20250625/irkutsk-2025362771.html
Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток
Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток - РИА Новости, 25.06.2025
Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток
Мировой суд в Иркутске отправил блогершу, которая записала видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО, а также ударила и покусала сотрудника полиции, под арест на РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:58:00+03:00
2025-06-25T15:58:00+03:00
2025-06-25T15:58:00+03:00
происшествия
россия
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иркутский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Мировой суд в Иркутске отправил блогершу, которая записала видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО, а также ударила и покусала сотрудника полиции, под арест на 13 суток, сообщила пресс-служба Иркутского областного суда. Правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеозапись, сделанную во время празднования Дня России. На видео женщина публично высказывает оскорбления в адрес вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции на съемной квартире в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она находилась несколько дней, а затем была отправлена домой. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье о дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. По данным суда, 19 июня задержанная покусала и нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов. В судебном заседании блогер вину не признала, указала, что ее против воли доставили к следователю, предложили подписать документы по уголовному делу, от чего она отказалась. В ходе процесса она вела себя агрессивно, проявляя неуважение к потерпевшей, свидетелям и слушателям. Обстоятельства административного правонарушения подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами. "Руководствуясь ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья постановил Махмутову М. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий - ред.), и назначить ей административное наказание в виде административного ареста сроком 13 (тринадцать) суток", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость по статье о нанесении телесных повреждений. Назначенное наказание она будет отбывать в спецприемнике отделения полиции. Проверку на предмет дискредитации ВС РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение, проводит СК.
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происшествия, россия, иркутск, иркутский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутск, Иркутский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО на видео, на 13 суток
Суд в Иркутске арестовал блогершу, оскорбившую бойцов СВО, на 13 суток
ИРКУТСК, 25 июн - РИА Новости. Мировой суд в Иркутске отправил блогершу, которая записала видео с оскорблениями в адрес бойцов СВО, а также ударила и покусала сотрудника полиции, под арест на 13 суток, сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.
Правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеозапись, сделанную во время празднования Дня России
. На видео женщина публично высказывает оскорбления в адрес вооруженных сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети "будут мучиться". День России она назвала праздником, "которым не нужно гордиться". Автор видео, 35-летняя женщина, была задержана сотрудниками полиции на съемной квартире в Ленинском округе Иркутска
. При общении с сотрудниками органов внутренних дел вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она находилась несколько дней, а затем была отправлена домой.
Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье о дискредитацию ВС РФ. Материалы направили в Кировский районный суд Иркутска для принятия решения. По данным суда, 19 июня задержанная покусала и нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов. В судебном заседании блогер вину не признала, указала, что ее против воли доставили к следователю, предложили подписать документы по уголовному делу, от чего она отказалась. В ходе процесса она вела себя агрессивно, проявляя неуважение к потерпевшей, свидетелям и слушателям. Обстоятельства административного правонарушения подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
"Руководствуясь ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья постановил Махмутову М. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий - ред.), и назначить ей административное наказание в виде административного ареста сроком 13 (тринадцать) суток", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, женщина ранее работала бортпроводницей и имеет судимость по статье о нанесении телесных повреждений. Назначенное наказание она будет отбывать в спецприемнике отделения полиции.
Проверку на предмет дискредитации ВС РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение, проводит СК
.