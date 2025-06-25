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"Будет кровь". На Западе сделали шокирующее заявление об Иране и Израиле
"Будет кровь". На Западе сделали шокирующее заявление об Иране и Израиле - РИА Новости, 25.06.2025
"Будет кровь". На Западе сделали шокирующее заявление об Иране и Израиле
Прекращение огня между Ираном и Израилем не будет длиться вечно, конфликт неоднократно будет вспыхивать вновь, пишет бразильский журналист и геополитический... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:27:00+03:00
2025-06-25T23:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прекращение огня между Ираном и Израилем не будет длиться вечно, конфликт неоднократно будет вспыхивать вновь, пишет бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в статье для Strategic Culture."Что касается прекращения огня между Ираном и Израилем, то это не конец войны. Напротив; это – сомнительный – конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь – снова и снова", — отмечает обозреватель.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп
"Будет кровь". На Западе сделали шокирующее заявление об Иране и Израиле
Эскобар: прекращение огня между Ираном и Израилем не вечно