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В США рассказали о наказании для ответственного за утечку данных по Ирану

В США рассказали о наказании для ответственного за утечку данных по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

В США рассказали о наказании для ответственного за утечку данных по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно оказаться в тюрьме. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:34:00+03:00

2025-06-25T22:34:00+03:00

2025-06-25T22:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно оказаться в тюрьме. "Он должен сесть в тюрьму", - заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, какие последствия могут грозить ответственному за утечку. При этом она подчеркнула, что объекты ядерной программы Ирана были полностью уничтожены, а также раскритиковала попытки телеканала CNN и газеты New York Times дискредитировать президента США Дональда Трампа и американские вооруженные силы. "Отвратительно, что CNN и New York Times дискредитируют не только президента, но и наших храбрых мужчин и женщин, которые помогли провести эту чрезвычайно успешную операцию", - заявила Левитт. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/pushkov-2025234178.html

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в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, пит хегсет, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте