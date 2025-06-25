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Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля - РИА Новости, 25.06.2025
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18:44 25.06.2025 (обновлено: 19:12 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/iran-2025433417.html
Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля
Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля - РИА Новости, 25.06.2025
Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля
Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани погиб от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:44:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани погиб от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику."Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия", присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжелых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад", — говорится в сообщении. Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" занимается планированием операций и координацией в Вооруженных силах Ирана.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, дональд трамп, тегеран (город), магатэ
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Тегеран (город), МАГАТЭ
Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля

Командир центрального штаба КСИР Шадмани погиб после атаки Израиля

© Фото : Tasnim News AgencyАли Шадмани
Али Шадмани - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Tasnim News Agency
Али Шадмани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани погиб от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику.
"Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия", присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжелых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад", — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
Вчера, 17:18
Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" занимается планированием операций и координацией в Вооруженных силах Ирана.

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Американский президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Иран держит весь мир на острие ножа
Вчера, 08:00
  • Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
  • На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Вчера, 09:46
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
  • Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИранДональд ТрампТегеран (город)МАГАТЭ
 
 
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