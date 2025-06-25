https://ria.ru/20250625/iran-2025433417.html

Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля

Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля - РИА Новости, 25.06.2025

Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля

Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани погиб от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:44:00+03:00

2025-06-25T18:44:00+03:00

2025-06-25T19:12:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

иран

дональд трамп

тегеран (город)

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023276002_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_082671aac865253f715aa101f1f9f4a8.jpg

ТЕГЕРАН, 25 июн — РИА Новости. Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани погиб от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику."Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия", присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжелых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад", — говорится в сообщении. Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" занимается планированием операций и координацией в Вооруженных силах Ирана.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250625/tramp-2025386486.html

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

https://ria.ru/20250625/iran-2025259149.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-25T18:44 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, дональд трамп, тегеран (город), магатэ