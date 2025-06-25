https://ria.ru/20250625/iran-2025371873.html

В Израиле прокомментировали результаты ударов США по Ирану

В Израиле прокомментировали результаты ударов США по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

В Израиле прокомментировали результаты ударов США по Ирану

Удары США по иранскому ядерному объекту в Фордо уничтожили его критическую инфраструктуру и вывели из строя объект по обогащению урана, заявила канцелярия... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:47:00+03:00

2025-06-25T16:47:00+03:00

2025-06-25T16:47:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Удары США по иранскому ядерному объекту в Фордо уничтожили его критическую инфраструктуру и вывели из строя объект по обогащению урана, заявила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху от имени национальной Комиссии по атомной энергии. "Разрушительная атака США по объекту в Фордо привела к уничтожению его ключевой инфраструктуры и вывела из строя обогатительный комплекс. По нашей оценке, удары США по ядерным объектам Ирана, в сочетании с израильскими операциями, нацеленными на другие элементы иранской военной ядерной программы, отбросили возможности Тегерана по созданию ядерного оружия на многие годы назад.", - говорится в заявлении. В офисе премьера добавили, что этот стратегический результат сохранится при условии, что Иран не получит доступа к расщепляющимся материалам. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте