Иран начал постепенно восстанавливать авиаперелеты
Иран начал постепенно восстанавливать авиаперелеты с 25 июня
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Власти Ирана 25 июня постепенно начнут восстанавливать авиаперелеты в стране, в основном в наиболее безопасных районах республики, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Авиаперелеты постепенно начнутся сегодня в наиболее безопасных районах страны", – приводит ее слова иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Как внутренние, так и международные рейсы были приостановлены в Иране после того, как Израиль атаковал исламскую республику в ночь на 13 июня. Тогда власти Ирана распорядились закрыть воздушное пространство страны, продлевая такое положение в течение более 12 дней. Последнее же решение министерства дорог и градостроительства Ирана предполагает, что воздушное пространство страны остается закрытым до 13.30 мск 26 июня.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".