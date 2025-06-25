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Гросси прокомментировал возможный выход Ирана из ДНЯО - РИА Новости, 25.06.2025
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14:17 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/iran-2025331178.html
Гросси прокомментировал возможный выход Ирана из ДНЯО
Гросси прокомментировал возможный выход Ирана из ДНЯО - РИА Новости, 25.06.2025
Гросси прокомментировал возможный выход Ирана из ДНЯО
Если Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это не пойдет ему на пользу, приведет к изоляции и "очень серьезной эрозии в структуре... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:17:00+03:00
2025-06-25T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это не пойдет ему на пользу, приведет к изоляции и "очень серьезной эрозии в структуре ДНЯО", заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее в июне иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи сообщило, что Иран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это помогло бы кому-то, начиная с Ирана. Это привело бы к изоляции, всевозможным проблемам... Возможно, если не разрушение, то очень серьезная эрозия в структуре ДНЯО", - заявил Гросси на совместной прес-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/iran-2025325629.html
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в мире, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Гросси прокомментировал возможный выход Ирана из ДНЯО

Гросси: выход Ирана из ДНЯО приведет к изоляции и эрозии в структуре ДНЯО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это не пойдет ему на пользу, приведет к изоляции и "очень серьезной эрозии в структуре ДНЯО", заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее в июне иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи сообщило, что Иран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это помогло бы кому-то, начиная с Ирана. Это привело бы к изоляции, всевозможным проблемам... Возможно, если не разрушение, то очень серьезная эрозия в структуре ДНЯО", - заявил Гросси на совместной прес-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером.
Трансляция велась на сайте ведомства канцлера.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранСШАИзраильРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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