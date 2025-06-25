https://ria.ru/20250625/iran-2025330830.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 25.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:16:00+03:00
2025-06-25T14:16:00+03:00
2025-06-25T14:23:00+03:00
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван."В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (13.30 мск) четверга 26 июня", – передает слова Ахвана агентство Mehr.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша, израиль, дональд трамп
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, США, Израиль, Дональд Трамп
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Mehr: Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 26 июня