https://ria.ru/20250625/iran-2025330830.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 25.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:16:00+03:00

2025-06-25T14:16:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск четверга, заявил официальный представитель министерства дорог и градостроительства Маджид Ахван."В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (13.30 мск) четверга 26 июня", – передает слова Ахвана агентство Mehr.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша, израиль, дональд трамп