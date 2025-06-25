https://ria.ru/20250625/iran-2025325629.html

МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат

МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат - РИА Новости, 25.06.2025

МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может обеспечить безопасность иранского ядерного материала, глава агентства Рафаэль Гросси этот вопрос... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:53:00+03:00

2025-06-25T13:53:00+03:00

2025-06-25T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может обеспечить безопасность иранского ядерного материала, глава агентства Рафаэль Гросси этот вопрос даже не поднимает, хотя именно обеспечение безопасности - главная задача для Ирана сейчас, рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "С учетом этих ударов (израильских и последующих американских ударов по ядерным объектам - ред.) главная задача для Ирана сейчас - обеспечить безопасность своего ядерного материала, и именно по этой логике принимаются соответствующие решения. Парадокс этого всего в том, что МАГАТЭ как организация обеспечить безопасность материала от военных ударов не может, и что еще хуже - генеральный директор МАГАТЭ не поднимает вопрос в своих выступлениях и публичных высказываниях", - сказал Устинов в эфире канала "Россия 24". Он добавил, что вместо этого со стороны МАГАТЭ акцентируется необходимость предоставить доступ на пораженные объекты и доступ к ядерному материалу. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250623/tegeran-2024782470.html

https://ria.ru/20250625/peskov-2025303402.html

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в мире, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте