МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат
Устинов: МАГАТЭ не может обеспечить безопасность иранского ядерного материала
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может обеспечить безопасность иранского ядерного материала, глава агентства Рафаэль Гросси этот вопрос даже не поднимает, хотя именно обеспечение безопасности - главная задача для Ирана сейчас, рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"С учетом этих ударов (израильских и последующих американских ударов по ядерным объектам - ред.) главная задача для Ирана сейчас - обеспечить безопасность своего ядерного материала, и именно по этой логике принимаются соответствующие решения. Парадокс этого всего в том, что МАГАТЭ как организация обеспечить безопасность материала от военных ударов не может, и что еще хуже - генеральный директор МАГАТЭ не поднимает вопрос в своих выступлениях и публичных высказываниях", - сказал Устинов в эфире канала "Россия 24".
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Он добавил, что вместо этого со стороны МАГАТЭ акцентируется необходимость предоставить доступ на пораженные объекты и доступ к ядерному материалу.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".