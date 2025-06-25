Гросси оценил возможности Ирана для реконструкции ядерной инфраструктуры
Гросси: Иран обладает достаточными знаниями для реконструкции ядерной системы
Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Иран обладает технологическими знаниями и промышленными мощностями для реконструкции ядерной инфраструктуры, поэтому взаимодействие должно продолжаться, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Реконструкция инфраструктуры не является невозможной. Во-первых, есть объекты, которые уцелели после атак, а во-вторых, это работа, которую Иран знает, как делать. Это заняло бы некоторое время", - заявил Гросси на совместной прес-конференции с канцлером Австрии Кристианом Штокером, комментируя сообщения о том, что атаки отбросили иранскую ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев.
Трансляция велась на сайте ведомства канцлера.
Он подчеркнул, что взаимодействие с Ираном должно продолжаться. "Ясно лишь то, что в любом случае технологические знания и промышленные мощности есть, этого никто не может отрицать. Так что нам нужно работать вместе с ними", - добавил он.
По словам Гросси, необходимо долгосрочное решение по Ирану, которое выдержит испытание временем.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".