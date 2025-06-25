https://ria.ru/20250625/iran-2025300390.html

Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.06.2025

Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Намерение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ не может не вызвать обеспокоенность, Москва наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:18:00+03:00

2025-06-25T12:18:00+03:00

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иран

магатэ

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Намерение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ не может не вызвать обеспокоенность, Москва наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Как мы видим, есть определенные контакты и у американцев с иранцами, и по другим каналам. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам, комментируя решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250623/tegeran-2024782470.html

иран

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иран, магатэ, москва, дмитрий песков, россия