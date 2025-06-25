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Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.06.2025
Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Намерение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ не может не вызвать обеспокоенность, Москва наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:18:00+03:00
2025-06-25T12:18:00+03:00
2025-06-25T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Намерение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ не может не вызвать обеспокоенность, Москва наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Как мы видим, есть определенные контакты и у американцев с иранцами, и по другим каналам. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам, комментируя решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.
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иран, магатэ, москва, дмитрий песков, россия
Иран, МАГАТЭ, Москва, Дмитрий Песков, Россия
Песков отреагировал на решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Песков: приостановка сотрудничества Ирана и МАГАТЭ вызывает обеспокоенность