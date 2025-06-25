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Бомбы США в Иране попали точно по целям, заявил Пентагон
Бомбы США в Иране попали точно по целям, заявил Пентагон - РИА Новости, 25.06.2025
Бомбы США в Иране попали точно по целям, заявил Пентагон
Бомбы США в Иране попали точно по целям, по которым должны были, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бомбы США в Иране попали точно по целям, по которым должны были, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Они (бомбы - ред.) попали точно туда, куда должны были. Это была безупречная миссия", - заявил Хегсет на полях саммита НАТО в Гааге.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, пит хегсет
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Пит Хегсет
Бомбы США в Иране попали точно по целям, заявил Пентагон
Глава Пентагона Хегсет: бомбы США в Иране попали точно туда, куда должны были