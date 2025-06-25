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Рютте уверен, что американские удары уничтожили ядерный потенциал Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
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11:10 25.06.2025 (обновлено: 11:18 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/iran-2025279813.html
Рютте уверен, что американские удары уничтожили ядерный потенциал Ирана
Рютте уверен, что американские удары уничтожили ядерный потенциал Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
Рютте уверен, что американские удары уничтожили ядерный потенциал Ирана
Генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что удары США по ядерным объектам в Иране уничтожили ядерный потенциал исламской республики. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:10:00+03:00
2025-06-25T11:18:00+03:00
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ГААГА, 25 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что удары США по ядерным объектам в Иране уничтожили ядерный потенциал исламской республики. У Рютте спросили, собирается ли он пересматривать поздравления, направленные президенту США Дональду Трампу в связи с ударами по ядерным объектам Ирана, на фоне сообщений о том, что они не помогли добиться заявленных целей. До этого американские СМИ сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. "Нет, совсем нет. Четырнадцать огромных бомб были сброшены на ядерные объекты Ирана. Я считаю, что было очень важно действительно сделать всё возможное, чтобы уничтожить ядерный потенциал иранцев", - заявил Рютте в преддверии второго дня саммита НАТО в Гааге. Вместе с этим генсек альянса заверил, что ничуть не смущен тем фактом, что Трамп опубликовал текст поздравления, поскольку его содержание представляет собой "констатацию фактов". Во вторник президент США Дональд Трамп опубликовал сообщения от генсека НАТО Марка Рютте, где тот поздравляет его с "решительными" действиями в Иране, на которые якобы больше никто не решался, и называет американского лидера "дорогим Дональдом". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента США Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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в мире, иран, сша, гаага, марк рютте, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Гаага, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Рютте уверен, что американские удары уничтожили ядерный потенциал Ирана

Рютте: удары США по ядерным объектам уничтожили ядерный потенциал Ирана

© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
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ГААГА, 25 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что удары США по ядерным объектам в Иране уничтожили ядерный потенциал исламской республики.
У Рютте спросили, собирается ли он пересматривать поздравления, направленные президенту США Дональду Трампу в связи с ударами по ядерным объектам Ирана, на фоне сообщений о том, что они не помогли добиться заявленных целей. До этого американские СМИ сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
NYT: отчет разведки США по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
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"Нет, совсем нет. Четырнадцать огромных бомб были сброшены на ядерные объекты Ирана. Я считаю, что было очень важно действительно сделать всё возможное, чтобы уничтожить ядерный потенциал иранцев", - заявил Рютте в преддверии второго дня саммита НАТО в Гааге.
Вместе с этим генсек альянса заверил, что ничуть не смущен тем фактом, что Трамп опубликовал текст поздравления, поскольку его содержание представляет собой "констатацию фактов".
Во вторник президент США Дональд Трамп опубликовал сообщения от генсека НАТО Марка Рютте, где тот поздравляет его с "решительными" действиями в Иране, на которые якобы больше никто не решался, и называет американского лидера "дорогим Дональдом".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента США Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреИранСШАГаагаМарк РюттеДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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