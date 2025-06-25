https://ria.ru/20250625/iran-2025267761.html

В Иране заявили, что ядерная программа будет развиваться быстрее

В Иране заявили, что ядерная программа будет развиваться быстрее - РИА Новости, 25.06.2025

В Иране заявили, что ядерная программа будет развиваться быстрее

Председатель парламента Ирана на фоне утверждения о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ заявил, что ядерная программа будет развиваться более быстрыми РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:19:00+03:00

2025-06-25T10:19:00+03:00

2025-06-25T10:26:00+03:00

иран

магатэ

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель парламента Ирана на фоне утверждения о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ заявил, что ядерная программа будет развиваться более быстрыми темпами."Мирная ядерная программа Ирана будет развиться более быстрыми темпами", - сказал Мохаммед Багер Галибаф слова которого приводит агентство ISNA.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, магатэ, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте