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Рубио оценил ущерб иранской ядерной программе - РИА Новости, 25.06.2025
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10:13 25.06.2025 (обновлено: 10:25 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/iran-2025266422.html
Рубио оценил ущерб иранской ядерной программе
Рубио оценил ущерб иранской ядерной программе - РИА Новости, 25.06.2025
Рубио оценил ущерб иранской ядерной программе
Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:13:00+03:00
2025-06-25T10:25:00+03:00
в мире
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные. "Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие", - сказал Рубио изданию Politico. Он также заявил, что значительный ущерб был нанесен "различным компонентам" иранской ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024680160.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2025102572.html
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в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Марко Рубио, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Рубио оценил ущерб иранской ядерной программе

Рубио: Иран находится намного дальше от ядерного оружия, чем до ударов США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем до ударов США в выходные.
"Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие", - сказал Рубио изданию Politico.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США сомневаются, что Иран смог бы переместить ядерные материалы до удара
22 июня, 18:12
Он также заявил, что значительный ущерб был нанесен "различным компонентам" иранской ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп
Вчера, 14:45
 
В миреСШАИранИзраильМарко РубиоДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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