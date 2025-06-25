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Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность для ребенка - РИА Новости, 25.06.2025
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08:34 25.06.2025
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Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность для ребенка
Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность для ребенка - РИА Новости, 25.06.2025
Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность для ребенка
Суд в Москве приговорил к условным срокам мать и сына, которые оформили фиктивную инвалидность ребенку последнего ради компенсаций, общая сумма средств... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:34:00+03:00
2025-06-25T08:34:00+03:00
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условным срокам мать и сына, которые оформили фиктивную инвалидность ребенку последнего ради компенсаций, общая сумма средств превысила миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах, которые включают признательные показания обоих фигурантов, идея пришла в голову бабушке девочки. Ребенок в раннем детстве получил ожог руки из-за горячего чая, тогда бабушка познакомилась с врачом, который спустя несколько лет навел ее на мысль об установлении внучке категории инвалидности. Женщина обсудила этот вопрос со своим сыном, отцом девочки, тот в конечном итоге дал свое согласие в том числе из-за существенных льгот. Бабушка, "обладая обширными связями в кругу медицинских работников", добилась установления для своей внучки статуса "ребенок-инвалид", ее сын помогал с документами и походами ко врачам. При этом оба осознавали, что фактически ребенок инвалидом не является, а они тем самым нарушают закон, следует из материалов. С 2015-2016 годов до 2024 года фигуранты дела получали различные компенсации и льготы: социальную пенсию, единовременную выплату, компенсации, полагающиеся за уход за ребенком, компенсации технических средств реабилитации, доплату к пенсии и так далее. В материалах не указана сумма причиненного преступлением ущерба, однако дело возбуждено по статье УК о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере, а значит сумма превышает один миллион рублей. В суде была опрошена бывшая жена обвиняемого, которая расторгла с ним брак незадолго до начала криминальных событий. Она пояснила, что мужчина не принимал участия в воспитании дочери, не поддерживал материально. В 2024 году она увидела у себя в профиле на "Госуслугах", что у ее дочки оформлена инвалидность, хотя она не предпринимала для этого никаких действий. Свидетельница сразу подумала, что это может быть связано с действиями бывшей свекрови, так как та ранее предлагала оформить инвалидность ей самой и часто говорила о знакомых врачах. В материалах приведены показания и самой девочки, рассказавшей, что сейчас она учится в 5 классе, чувствует себя отлично, у нее хорошая успеваемость и отношения с одноклассниками, с отцом она давно не общается. Она добавила, что до определенного момента не знала о том, что наделена таким статусом, теперь ей "обидно, что из-за отца она считается "ребенком-инвалидом". Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в конце 2024 года эксперты установили, что ребенок не является инвалидом, а в середине мая этого года суд в Москве приговорил фигурантов к 3 годам условно со штрафом и испытательным сроком. В материалах также указано, что решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.
https://ria.ru/20240905/pensiya-1599489093.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность для ребенка

Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность ребенку ради денег

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условным срокам мать и сына, которые оформили фиктивную инвалидность ребенку последнего ради компенсаций, общая сумма средств превысила миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в материалах, которые включают признательные показания обоих фигурантов, идея пришла в голову бабушке девочки. Ребенок в раннем детстве получил ожог руки из-за горячего чая, тогда бабушка познакомилась с врачом, который спустя несколько лет навел ее на мысль об установлении внучке категории инвалидности.
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Женщина обсудила этот вопрос со своим сыном, отцом девочки, тот в конечном итоге дал свое согласие в том числе из-за существенных льгот. Бабушка, "обладая обширными связями в кругу медицинских работников", добилась установления для своей внучки статуса "ребенок-инвалид", ее сын помогал с документами и походами ко врачам. При этом оба осознавали, что фактически ребенок инвалидом не является, а они тем самым нарушают закон, следует из материалов.
С 2015-2016 годов до 2024 года фигуранты дела получали различные компенсации и льготы: социальную пенсию, единовременную выплату, компенсации, полагающиеся за уход за ребенком, компенсации технических средств реабилитации, доплату к пенсии и так далее. В материалах не указана сумма причиненного преступлением ущерба, однако дело возбуждено по статье УК о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере, а значит сумма превышает один миллион рублей.
В суде была опрошена бывшая жена обвиняемого, которая расторгла с ним брак незадолго до начала криминальных событий. Она пояснила, что мужчина не принимал участия в воспитании дочери, не поддерживал материально. В 2024 году она увидела у себя в профиле на "Госуслугах", что у ее дочки оформлена инвалидность, хотя она не предпринимала для этого никаких действий. Свидетельница сразу подумала, что это может быть связано с действиями бывшей свекрови, так как та ранее предлагала оформить инвалидность ей самой и часто говорила о знакомых врачах.
В материалах приведены показания и самой девочки, рассказавшей, что сейчас она учится в 5 классе, чувствует себя отлично, у нее хорошая успеваемость и отношения с одноклассниками, с отцом она давно не общается. Она добавила, что до определенного момента не знала о том, что наделена таким статусом, теперь ей "обидно, что из-за отца она считается "ребенком-инвалидом".
Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в конце 2024 года эксперты установили, что ребенок не является инвалидом, а в середине мая этого года суд в Москве приговорил фигурантов к 3 годам условно со штрафом и испытательным сроком. В материалах также указано, что решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.
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