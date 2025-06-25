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Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары
Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары - РИА Новости, 25.06.2025
Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары
Предприятия Республики Ингушетии поставляют продукцию в страны Ближнего Востока, Средней Азии и СНГ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:40:00+03:00
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Предприятия Республики Ингушетии поставляют продукцию в страны Ближнего Востока, Средней Азии и СНГ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. По словам главы Республики, завод РИАК экспортирует алюминиевые профили в Турцию и Армению, а "Птицекомплекс Южный" готовится к выходу на рынок Саудовской Аравии. "Интерес к ингушской продукции проявляют Египет, Катар и ОАЭ — особенно к меду, минеральной воде и изделиям из древесины", – отметил Калиматов. Глава рассказал, что в перспективе планируется усиления сотрудничества с Китаем и Индией. "Я говорил нашим производителям: давайте смотреть, может, им комплектующие нужны. У них же промышленность мощная. Может, какие-то комплектующие мы будем делать для них. Мы не сможем там поставить автомобильный завод. У нас нет таких мощностей. Но детали мы можем сделать", – рассказал Калиматов. Он отметил, что уже этим летом в эти страны поедут специальные делегации из Ингушетии. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, республика ингушетия, ближний восток, средняя азия, махмуд-али калиматов, снг
ПМЭФ-2025, Экономика, Республика Ингушетия, Ближний Восток, Средняя Азия, Махмуд-Али Калиматов, СНГ
Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары
Калиматов рассказал об экспорте товаров Ингушетии в зарубежные страны
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Предприятия Республики Ингушетии поставляют продукцию в страны Ближнего Востока, Средней Азии и СНГ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам главы Республики, завод РИАК экспортирует алюминиевые профили в Турцию и Армению, а "Птицекомплекс Южный" готовится к выходу на рынок Саудовской Аравии.
"Интерес к ингушской продукции проявляют Египет, Катар и ОАЭ — особенно к меду, минеральной воде и изделиям из древесины", – отметил Калиматов.
Глава рассказал, что в перспективе планируется усиления сотрудничества с Китаем и Индией.
"Я говорил нашим производителям: давайте смотреть, может, им комплектующие нужны. У них же промышленность мощная. Может, какие-то комплектующие мы будем делать для них. Мы не сможем там поставить автомобильный завод. У нас нет таких мощностей. Но детали мы можем сделать", – рассказал Калиматов.
Он отметил, что уже этим летом в эти страны поедут специальные делегации из Ингушетии.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.