https://ria.ru/20250625/ingushetiya-2025257222.html

Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары

Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары - РИА Новости, 25.06.2025

Калиматов назвал страны, в которые Ингушетия экспортирует товары

Предприятия Республики Ингушетии поставляют продукцию в страны Ближнего Востока, Средней Азии и СНГ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 25.06.2025

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Предприятия Республики Ингушетии поставляют продукцию в страны Ближнего Востока, Средней Азии и СНГ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. По словам главы Республики, завод РИАК экспортирует алюминиевые профили в Турцию и Армению, а "Птицекомплекс Южный" готовится к выходу на рынок Саудовской Аравии. "Интерес к ингушской продукции проявляют Египет, Катар и ОАЭ — особенно к меду, минеральной воде и изделиям из древесины", – отметил Калиматов. Глава рассказал, что в перспективе планируется усиления сотрудничества с Китаем и Индией. "Я говорил нашим производителям: давайте смотреть, может, им комплектующие нужны. У них же промышленность мощная. Может, какие-то комплектующие мы будем делать для них. Мы не сможем там поставить автомобильный завод. У нас нет таких мощностей. Но детали мы можем сделать", – рассказал Калиматов. Он отметил, что уже этим летом в эти страны поедут специальные делегации из Ингушетии. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html

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республика ингушетия

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экономика, республика ингушетия, ближний восток, средняя азия, махмуд-али калиматов, снг