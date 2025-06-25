https://ria.ru/20250625/indiya-2025774735.html
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" с 14 по 17 августа
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" с 14 по 17 августа - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" с 14 по 17 августа
Фестиваль "День Индии" пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-25T16:56:00+03:00
2025-06-25T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Москва в 10-й раз примет фестиваль "День Индии". Он пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты". Запланированы более 25 тематических зон и 150 участников традиционной ярмарки, свыше 40 гастрономических точек. На масштабном фестивале можно будет познакомиться с индийской культурой — от кинематографа до шахмат, от йоги до праздника Холи. Темы этого года — индийское наследие в сердце России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что на тематических площадках профессиональные педагоги проведут семинары по йоге и аюрведе, а на кулинарных мастер-классах научат готовить традиционные индийские блюда. Все четыре дня будет работать зона с красками холи. Кроме того, гостей ждут танцевальные и вокальные номера. Дети и взрослые попробуют свои силы на шахматном чемпионате. Каждый день будут проходить кинопоказы шедевров и новинок Болливуда. "На субботу запланирован праздник Джанмаштами, а воскресную программу завершит фестиваль колесницы Ратха-ятра. Обязательная часть праздника — гастрономия и ярмарка товаров, в том числе ручной работы. Более 150 участников предложат посетителям фестиваля специи, украшения, ткани, косметику. Богатство национальных блюд представят в 40 ресторанных зонах. Специальная позиция в меню — спелое манго прямо из Индии", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что круглую дату отметят церемонией символического разрезания огромного торта при участии почетных гостей, дипломатов и деятелей культуры обеих стран. Впервые в рамках "Дня Индии" пройдет церемония вручения специальных наград в 10 номинациях. "Большим событием станет открытие зоны Маха Кумбха Мела в Москве: у гостей появится уникальная возможность узнать больше об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг", - говорится в сообщении. Отмечается, что школьники с первого по 11-й класс смогут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков "Маха Кумбха Мела в Москве: детский взгляд". Прием заявок открыт с 1 июня по 31 июля. Победители получат памятные призы.
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москва, россия, индия, в мире
Москва, Россия, Индия, В мире
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" с 14 по 17 августа
Фестиваль "День Индии" пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке в Москве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Фестиваль "День Индии" пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
«
"Москва в 10-й раз примет фестиваль "День Индии". Он пройдет с 14 по 17 августа в ландшафтном парке "Остров мечты". Запланированы более 25 тематических зон и 150 участников традиционной ярмарки, свыше 40 гастрономических точек. На масштабном фестивале можно будет познакомиться с индийской культурой — от кинематографа до шахмат, от йоги до праздника Холи. Темы этого года — индийское наследие в сердце России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на тематических площадках профессиональные педагоги проведут семинары по йоге и аюрведе, а на кулинарных мастер-классах научат готовить традиционные индийские блюда. Все четыре дня будет работать зона с красками холи. Кроме того, гостей ждут танцевальные и вокальные номера. Дети и взрослые попробуют свои силы на шахматном чемпионате. Каждый день будут проходить кинопоказы шедевров и новинок Болливуда.
«
"На субботу запланирован праздник Джанмаштами, а воскресную программу завершит фестиваль колесницы Ратха-ятра.
Обязательная часть праздника — гастрономия и ярмарка товаров, в том числе ручной работы. Более 150 участников предложат посетителям фестиваля специи, украшения, ткани, косметику. Богатство национальных блюд представят в 40 ресторанных зонах. Специальная позиция в меню — спелое манго прямо из Индии", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что круглую дату отметят церемонией символического разрезания огромного торта при участии почетных гостей, дипломатов и деятелей культуры обеих стран. Впервые в рамках "Дня Индии" пройдет церемония вручения специальных наград в 10 номинациях.
«
"Большим событием станет открытие зоны Маха Кумбха Мела в Москве
: у гостей появится уникальная возможность узнать больше об истории и ритуалах одного из крупнейших религиозных праздников Индии
, во время которого миллионы паломников совершают омовения в водах реки Ганг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьники с первого по 11-й класс смогут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков "Маха Кумбха Мела в Москве: детский взгляд". Прием заявок открыт с 1 июня по 31 июля. Победители получат памятные призы.