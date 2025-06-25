https://ria.ru/20250625/hmao-2025248729.html

В ХМАО директора нефтегазовой фирмы будут судить за неуплату налогов

В ХМАО директора нефтегазовой фирмы будут судить за неуплату налогов - РИА Новости, 25.06.2025

В ХМАО директора нефтегазовой фирмы будут судить за неуплату налогов

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа утвердила обвинительное заключение в отношении директора АО "Каюм Нефть", ставшего фигурантом уголовного дела... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:09:00+03:00

2025-06-25T08:09:00+03:00

2025-06-25T08:09:00+03:00

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа утвердила обвинительное заключение в отношении директора АО "Каюм Нефть", ставшего фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного надзорного ведомства. "Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора АО "Каюм Нефть". Он обвиняется в совершении преступления по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц в особо крупном размере", – рассказали в пресс-службе. По версии следствия, руководитель коммерческого предприятия с января 2019 по апрель 2022 года внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении работ фиктивными подрядными организациями, которые и представил в налоговую инспекцию. "Обвиняемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организации на сумму более 1,8 миллиардов рублей", – уточнили в прокуратуре. На имущество предприятия стоимостью свыше 500 миллионов рублей наложен арест, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. "В рамках расследования уголовного дела обвиняемым добровольно погашена недоимка по НДС (налогу на добавленную стоимость – ред.) и налогу на прибыль организации в общей сумме свыше 1,7 миллиардов рублей, а также пени и штрафы – более 75 миллионов рублей", – добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

https://ria.ru/20241107/delo-1982461089.html

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)