В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул
Адвокат Гуцул Морару: суд в Молдавии принимает решения под внешним давлением
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости об отсутствии независимой судебной системы в Молдавии и концентрации власти в одних руках.
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"У нас больше нет прокуратуры, у нас больше нет судебной инстанции, у нас больше нет юстиции. У нас есть только политическая сила, которая диктует остальным, в том числе судьям, что они должны делать", - заявил Морару, комментируя решение судей апелляционной палаты Кишинева, отклонивших жалобу защиты Гуцул и оставивших в силе решение о ее домашнем аресте.
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Адвокат подчеркнул, что судебные решения в Молдавии принимаются под внешним давлением.
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"Кого нужно арестовать, кто должен вынести приговор, кого осудить, кого не осуждать. Все диктуется из одного места", - сказал Морару.
Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.