https://ria.ru/20250625/gutsul-2025380024.html

В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул

В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул - РИА Новости, 25.06.2025

В Молдавии больше нет независимой судебной системы, заявил адвокат Гуцул

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости об отсутствии независимой судебной системы в Молдавии и концентрации власти в одних руках. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:01:00+03:00

2025-06-25T17:01:00+03:00

2025-06-25T17:01:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008671681_0:206:2754:1755_1920x0_80_0_0_8917a7ced5ee7f9267a25a7ed6dd283e.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил РИА Новости об отсутствии независимой судебной системы в Молдавии и концентрации власти в одних руках. "У нас больше нет прокуратуры, у нас больше нет судебной инстанции, у нас больше нет юстиции. У нас есть только политическая сила, которая диктует остальным, в том числе судьям, что они должны делать", - заявил Морару, комментируя решение судей апелляционной палаты Кишинева, отклонивших жалобу защиты Гуцул и оставивших в силе решение о ее домашнем аресте. Адвокат подчеркнул, что судебные решения в Молдавии принимаются под внешним давлением. "Кого нужно арестовать, кто должен вынести приговор, кого осудить, кого не осуждать. Все диктуется из одного места", - сказал Морару. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/gutsul-2025374057.html

https://ria.ru/20250611/gutsul-2022324043.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец