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Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко - РИА Новости, 25.06.2025
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20:22 25.06.2025 (обновлено: 20:27 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/grushko-2025450290.html
Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко
Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко - РИА Новости, 25.06.2025
Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко
Новые пакеты всевозможной помощи Евросоюза Киеву только разжигают конфликт, а позиция ЕС по условиям мира исключает его достижение, заявил заместитель министра... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:22:00+03:00
2025-06-25T20:27:00+03:00
в мире
украина
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александр грушко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые пакеты всевозможной помощи Евросоюза Киеву только разжигают конфликт, а позиция ЕС по условиям мира исключает его достижение, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Все новые пакеты всевозможной помощи только разжигают конфликт, а позиция Евросоюза по условиям мира его достижение исключает, так же как и исключает какую-либо роль европейцев. А теперь над Европой нависла еще одна "страшная угроза" – перспектива оздоровления российско-американских отношений", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.Замминистра добавил, что практически во всех европейских столицах бьют в колокола и добавляют еще больше воинственности, в том числе и по украинскому вопросу."Понять это невозможно, ибо нормальные отношения между двумя ядерными державами, несущими особую ответственность за поддержание мира и безопасности, – не только гарантия спокойствия и стабильности на старом континенте, но одно из главных условий субъектной состоятельности Европы в многополярном мире", - заключил Грушко.
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В мире, Украина, Евросоюз, Киев, Александр Грушко, Европа, ОБСЕ
Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко

Грушко: новые пакеты всевозможной помощи Украине только разжигают конфликт

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые пакеты всевозможной помощи Евросоюза Киеву только разжигают конфликт, а позиция ЕС по условиям мира исключает его достижение, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«
"Все новые пакеты всевозможной помощи только разжигают конфликт, а позиция Евросоюза по условиям мира его достижение исключает, так же как и исключает какую-либо роль европейцев. А теперь над Европой нависла еще одна "страшная угроза" – перспектива оздоровления российско-американских отношений", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
Замминистра добавил, что практически во всех европейских столицах бьют в колокола и добавляют еще больше воинственности, в том числе и по украинскому вопросу.
"Понять это невозможно, ибо нормальные отношения между двумя ядерными державами, несущими особую ответственность за поддержание мира и безопасности, – не только гарантия спокойствия и стабильности на старом континенте, но одно из главных условий субъектной состоятельности Европы в многополярном мире", - заключил Грушко.
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Грушко назвал политику и военное планирование Запада гремучей смесью
Вчера, 20:15
 
В миреУкраинаЕвросоюзКиевАлександр ГрушкоЕвропаОБСЕ
 
 
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