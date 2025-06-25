https://ria.ru/20250625/grushko-2025450290.html

Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко

Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко - РИА Новости, 25.06.2025

Новые пакеты помощи Украине только разжигают конфликт, заявил Грушко

Новые пакеты всевозможной помощи Евросоюза Киеву только разжигают конфликт, а позиция ЕС по условиям мира исключает его достижение, заявил заместитель министра... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:22:00+03:00

2025-06-25T20:22:00+03:00

2025-06-25T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новые пакеты всевозможной помощи Евросоюза Киеву только разжигают конфликт, а позиция ЕС по условиям мира исключает его достижение, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Все новые пакеты всевозможной помощи только разжигают конфликт, а позиция Евросоюза по условиям мира его достижение исключает, так же как и исключает какую-либо роль европейцев. А теперь над Европой нависла еще одна "страшная угроза" – перспектива оздоровления российско-американских отношений", - сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.Замминистра добавил, что практически во всех европейских столицах бьют в колокола и добавляют еще больше воинственности, в том числе и по украинскому вопросу."Понять это невозможно, ибо нормальные отношения между двумя ядерными державами, несущими особую ответственность за поддержание мира и безопасности, – не только гарантия спокойствия и стабильности на старом континенте, но одно из главных условий субъектной состоятельности Европы в многополярном мире", - заключил Грушко.

https://ria.ru/20250625/grushko-2025448197.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, киев, александр грушко, европа, обсе