В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию
"Новые люди" предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию
© Depositphotos.com / VitalikRadkoМужчина подписывает страховой полис
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Мужчина подписывает страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Полагаю целесообразным установить необходимость оформления полиса добровольного медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственные клиники, перераспределив затраты между работодателями и самими мигрантами, а также обеспечить доступ иностранных граждан к медицинской помощи за их счёт. Таким образом, наличие полиса ДМС станет одним из условий для легального пребывания в Российской Федерации", - сказано в документе.
Отмечается, что в последние годы в РФ наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа иностранных граждан, пребывающих и работающих на территории страны.
"По данным МВД России, к концу 2024 года на территории РФ находились более 740 тысяч иностранных граждан без законных оснований, а общее количество иностранных граждан, въезжающих в Россию ежегодно, превышает 10 миллионов человек. Такая динамика оказывает значительное влияние на социальную сферу, в первую очередь - на систему здравоохранения", - подчеркивается в обращении.
Согласно статистике, которая проводится в документе, ежегодно в российских медицинских учреждениях более 5 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства обращаются за медицинской помощью, большинство пациентов приезжает из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Казахстана.