https://ria.ru/20250625/gosduma-2025359536.html

Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии

Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии - РИА Новости, 25.06.2025

Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:44:00+03:00

2025-06-25T15:44:00+03:00

2025-06-25T15:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию. Законом вводится понятие "гражданское экспортное оружие", определяются требования к такому оружию, закрепляются правовые особенности его вывоза из Российской Федерации. Предусматривается, что таким будет считаться оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров. Устанавливается, что гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями, а производиться оно будет на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории РФ и прошедших обязательное подтверждение соответствия. Каждая единица гражданского экспортного оружия, основные его части должны будут иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации. Вывоз из РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. В случаях и порядке, которые установлены правительством РФ, выдача указанного разрешения будет осуществляться при представлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций. В законе также прописывается, что ПАО "РусГидро" предоставляется право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам на праве собственности объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов. Данные изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона.

https://ria.ru/20250214/proekt-1999476539.html

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