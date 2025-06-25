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Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей - РИА Новости, 25.06.2025
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15:19 25.06.2025 (обновлено: 17:08 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025352116.html
Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей
Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей - РИА Новости, 25.06.2025
Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей
Депутат ГД Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение в Минфин РФ с предложением проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:19:00+03:00
2025-06-25T17:08:00+03:00
россия
антон силуанов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат ГД Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение в Минфин РФ с предложением проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное образование для детей, включая кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым рассмотреть индексацию налогового вычета за расходы на дополнительное образование для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией с учетом инфляции за 2024 и 2025 годы", - сказано в обращении. Кроме того, в нем депутат просит министра финансов РФ Антона Силуанова законодательно закрепить механизм автоматической ежегодной индексации указанного налогового вычета, "что позволит сделать секции, кружки и спортивные занятия для детей более доступными". В документе отмечается, что сейчас в России действует налоговый вычет на расходы по оплате образовательных услуг для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия. "Размер вычета составляет не более 110 000 рублей в год на каждого ребенка. В последний раз указанный налоговый вычет был проиндексирован с 1 января 2024 года: с 50 000 рублей до 110 000 рублей. В то же время стоимость детских занятий растет ежегодно темпами выше инфляции. По данным Росстата, в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом. В 2023 году стоимость также увеличилась на 12% по сравнению с 2022 годом. В 2025 году, по оценкам экспертов, рост стоимости также может составить до 15–20%. Таким образом, учитывая инфляцию за 2024 и 2025 годы, размер вычета должен составить не менее 145 000 рублей для сохранения своей эффективности", - уточняется в документе. По словам автора обращения, затраты на такие занятия часто превышают возможности семей с детьми.
https://ria.ru/20250605/gosuslugi-2020999302.html
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россия, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Антон Силуанов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей

Скрозникова предложила проиндексировать налоговый вычет за детские секции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат ГД Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение в Минфин РФ с предложением проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное образование для детей, включая кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым рассмотреть индексацию налогового вычета за расходы на дополнительное образование для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией с учетом инфляции за 2024 и 2025 годы", - сказано в обращении.
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Кроме того, в нем депутат просит министра финансов РФ Антона Силуанова законодательно закрепить механизм автоматической ежегодной индексации указанного налогового вычета, "что позволит сделать секции, кружки и спортивные занятия для детей более доступными".
В документе отмечается, что сейчас в России действует налоговый вычет на расходы по оплате образовательных услуг для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия.
"Размер вычета составляет не более 110 000 рублей в год на каждого ребенка. В последний раз указанный налоговый вычет был проиндексирован с 1 января 2024 года: с 50 000 рублей до 110 000 рублей. В то же время стоимость детских занятий растет ежегодно темпами выше инфляции. По данным Росстата, в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом. В 2023 году стоимость также увеличилась на 12% по сравнению с 2022 годом. В 2025 году, по оценкам экспертов, рост стоимости также может составить до 15–20%. Таким образом, учитывая инфляцию за 2024 и 2025 годы, размер вычета должен составить не менее 145 000 рублей для сохранения своей эффективности", - уточняется в документе.
По словам автора обращения, затраты на такие занятия часто превышают возможности семей с детьми.
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РоссияАнтон СилуановФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ОбществоГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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