https://ria.ru/20250625/gosduma-2025352116.html

Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей

Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей - РИА Новости, 25.06.2025

Депутат ГД предложила проиндексировать налоговый вычет за секции для детей

Депутат ГД Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение в Минфин РФ с предложением проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:19:00+03:00

2025-06-25T15:19:00+03:00

2025-06-25T17:08:00+03:00

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антон силуанов

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат ГД Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение в Минфин РФ с предложением проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное образование для детей, включая кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым рассмотреть индексацию налогового вычета за расходы на дополнительное образование для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией с учетом инфляции за 2024 и 2025 годы", - сказано в обращении. Кроме того, в нем депутат просит министра финансов РФ Антона Силуанова законодательно закрепить механизм автоматической ежегодной индексации указанного налогового вычета, "что позволит сделать секции, кружки и спортивные занятия для детей более доступными". В документе отмечается, что сейчас в России действует налоговый вычет на расходы по оплате образовательных услуг для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия. "Размер вычета составляет не более 110 000 рублей в год на каждого ребенка. В последний раз указанный налоговый вычет был проиндексирован с 1 января 2024 года: с 50 000 рублей до 110 000 рублей. В то же время стоимость детских занятий растет ежегодно темпами выше инфляции. По данным Росстата, в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом. В 2023 году стоимость также увеличилась на 12% по сравнению с 2022 годом. В 2025 году, по оценкам экспертов, рост стоимости также может составить до 15–20%. Таким образом, учитывая инфляцию за 2024 и 2025 годы, размер вычета должен составить не менее 145 000 рублей для сохранения своей эффективности", - уточняется в документе. По словам автора обращения, затраты на такие занятия часто превышают возможности семей с детьми.

https://ria.ru/20250605/gosuslugi-2020999302.html

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россия, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы