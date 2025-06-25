https://ria.ru/20250625/gosduma-2025246218.html

В ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей

В ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей - РИА Новости, 25.06.2025

В ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей

Законопроект о системе профилактики киберпреступлений среди детей внесут в Госдуму, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:29:00+03:00

2025-06-25T07:29:00+03:00

2025-06-25T07:29:00+03:00

пмэф-2025

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Законопроект о системе профилактики киберпреступлений среди детей внесут в Госдуму, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. "Мы предлагаем закрепить в 20-м федеральном законе направление профилактики, связанное с нарушениями с использованием возможностей интернета - киберпреступлений для того, чтобы в школах и везде, что покрывает система профилактики, в первую очередь, это важно в школы ввести, мы детям могли рассказывать и об опасностях, о вызовах и о том, как нужно реагировать и об ответственности в том числе... Сейчас дотачиваем формулировки с Генпрокуратурой и будем вносить закон. Можно ожидать в весеннюю сессию, будем стараться. Основная цель - профилактировать и предупреждать детей, чтобы они не совершали преступлений", - сказал Метелев. По его словам, 40% преступлений сегодня происходит с помощью интернета. Среди проблем: мошенничество, вербовки, дропперство. Метелев отметил, что несовершеннолетние не знают своих прав, не осведомлены об ответственности, у детей не сформировано критическое мышление. Многих несовершеннолетних "разводят" в онлайн - играх, просят банковскую карту родителей, добавил он. "Когда уже полиция приходит к ребенку и говорит, что ты дроппер, или когда тебя вяжут, после того, как ты коктейль Молотова кинула в военкомат, уже все начинают плакать, потому что: "а как же так, а мы не знали, а я думал я маленький" и так далее. На самом деле это правовой нигилизм в целом", - сказал депутат ГД. Как отметил Метелев, МВД РФ уже поддержало данное предложение. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009720810.html

https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017066666.html

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общество, артем метелев (депутат), госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)