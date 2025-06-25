https://ria.ru/20250625/gosduma-2025229217.html

В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях

В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях - РИА Новости, 25.06.2025

В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях

Необходимо инвестировать в спорт в исправительных учреждениях, в частности, модернизировать спортивные площадки в колониях, заявил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:06:00+03:00

2025-06-25T01:06:00+03:00

2025-06-25T01:06:00+03:00

общество

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Необходимо инвестировать в спорт в исправительных учреждениях, в частности, модернизировать спортивные площадки в колониях, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Считаю нужным инвестировать в спорт в исправительных учреждениях. В частности, предлагаю модернизировать спортплощадки в колониях. Инвестиции в спорт в исправительных учреждениях — как часть гуманной и профилактической политики. Возможность участия в спортивных мероприятиях, реабилитации и подготовки к жизни на свободе", - сказал Хамитов. Он отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в местах лишения свободы — это не только вопрос условий содержания, но и важный элемент гуманной, продуманной профилактической политики, и люди, оказавшиеся в изоляции от общества, должны сохранять шанс на возвращение к нормальной жизни. "Возможность заниматься спортом — это способ восстановить здоровье, дисциплину, внутреннюю мотивацию. Участие в спортивных мероприятиях помогает формировать уважение к правилам, развивает командный дух, укрепляет волю", - добавил политик. Депутат рассказал, что в настоящее время в ряде исправительных учреждений есть спортплощадки, но часто они нуждаются в модернизации. "Мы предлагаем системный подход: обновление спортивной инфраструктуры, внедрение программ физической реабилитации и взаимодействие с профессиональными тренерами, в том числе на волонтёрской основе", - уточнил Хамитов. По его словам, эта работа может стать основой для реальной ресоциализации — особенно для молодых осуждённых, которым ещё только предстоит вернуться в общество, и это вклад в снижение рецидива и формирование более безопасной социальной среды.

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023234220.html

https://ria.ru/20250516/gosduma-2017243474.html

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общество, амир хамитов, госдума рф