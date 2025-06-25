https://ria.ru/20250625/gosduma-2025229217.html
В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях
В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях - РИА Новости, 25.06.2025
В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях
Необходимо инвестировать в спорт в исправительных учреждениях, в частности, модернизировать спортивные площадки в колониях, заявил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:06:00+03:00
2025-06-25T01:06:00+03:00
2025-06-25T01:06:00+03:00
общество
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Необходимо инвестировать в спорт в исправительных учреждениях, в частности, модернизировать спортивные площадки в колониях, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Считаю нужным инвестировать в спорт в исправительных учреждениях. В частности, предлагаю модернизировать спортплощадки в колониях. Инвестиции в спорт в исправительных учреждениях — как часть гуманной и профилактической политики. Возможность участия в спортивных мероприятиях, реабилитации и подготовки к жизни на свободе", - сказал Хамитов. Он отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в местах лишения свободы — это не только вопрос условий содержания, но и важный элемент гуманной, продуманной профилактической политики, и люди, оказавшиеся в изоляции от общества, должны сохранять шанс на возвращение к нормальной жизни. "Возможность заниматься спортом — это способ восстановить здоровье, дисциплину, внутреннюю мотивацию. Участие в спортивных мероприятиях помогает формировать уважение к правилам, развивает командный дух, укрепляет волю", - добавил политик. Депутат рассказал, что в настоящее время в ряде исправительных учреждений есть спортплощадки, но часто они нуждаются в модернизации. "Мы предлагаем системный подход: обновление спортивной инфраструктуры, внедрение программ физической реабилитации и взаимодействие с профессиональными тренерами, в том числе на волонтёрской основе", - уточнил Хамитов. По его словам, эта работа может стать основой для реальной ресоциализации — особенно для молодых осуждённых, которым ещё только предстоит вернуться в общество, и это вклад в снижение рецидива и формирование более безопасной социальной среды.
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023234220.html
https://ria.ru/20250516/gosduma-2017243474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амир хамитов, госдума рф
Общество, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме предложили модернизировать спортплощадки в колониях
Депутат Хамитов предложил модернизировать спортплощадки в колониях
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Необходимо инвестировать в спорт в исправительных учреждениях, в частности, модернизировать спортивные площадки в колониях, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Считаю нужным инвестировать в спорт в исправительных учреждениях. В частности, предлагаю модернизировать спортплощадки в колониях. Инвестиции в спорт в исправительных учреждениях — как часть гуманной и профилактической политики. Возможность участия в спортивных мероприятиях, реабилитации и подготовки к жизни на свободе", - сказал Хамитов
.
Он отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в местах лишения свободы — это не только вопрос условий содержания, но и важный элемент гуманной, продуманной профилактической политики, и люди, оказавшиеся в изоляции от общества, должны сохранять шанс на возвращение к нормальной жизни.
"Возможность заниматься спортом — это способ восстановить здоровье, дисциплину, внутреннюю мотивацию. Участие в спортивных мероприятиях помогает формировать уважение к правилам, развивает командный дух, укрепляет волю", - добавил политик.
Депутат рассказал, что в настоящее время в ряде исправительных учреждений есть спортплощадки, но часто они нуждаются в модернизации.
"Мы предлагаем системный подход: обновление спортивной инфраструктуры, внедрение программ физической реабилитации и взаимодействие с профессиональными тренерами, в том числе на волонтёрской основе", - уточнил Хамитов.
По его словам, эта работа может стать основой для реальной ресоциализации — особенно для молодых осуждённых, которым ещё только предстоит вернуться в общество, и это вклад в снижение рецидива и формирование более безопасной социальной среды.