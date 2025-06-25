Политик объяснил, зачем ФРГ заявила о намерении создавать оружие с Украиной
Политик Нимайер: Берлин угрожает создавать оружие с Киевом для торга с РФ
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявленное немецкими властями намерение обеспечивать создание Украиной дальнобойного оружия будет использоваться Берлином для торга на возможных переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Думаю, он (канцлер ФРГ Фридрих Мерц - ред.) в переговорах с (президентом РФ Владимиром) Путиным использовал бы производство оружия с Украиной для торга, чтобы была возможность отказаться от планов в случае чего", - сказал Нимайер на полях ПМЭФ.
При этом собеседник агентства полагает, что немецкое руководство осознает эскалационные последствия спонсирования украинской военной промышленности.
В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения.
Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.