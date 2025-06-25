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Богомаз рассказал, сколько земли вывели из севооборота в Брянской области - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:48 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/gektary-2025237413.html
Богомаз рассказал, сколько земли вывели из севооборота в Брянской области
Богомаз рассказал, сколько земли вывели из севооборота в Брянской области - РИА Новости, 25.06.2025
Богомаз рассказал, сколько земли вывели из севооборота в Брянской области
Почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T03:48:00+03:00
2025-06-25T03:48:00+03:00
пмэф-2025
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз. "Это та земля, которая сегодня выведена из севооборота, а на приграничье это 68 тысяч гектаров мы сегодня вывели из севооборота. Почему? Потому что постоянно обстреливаются, и на расстоянии 5-7 километров уже сегодня сеять, пахать там невозможно, потому что и погибшие есть, и раненые, уничтожают технику и просто начинают терроризировать именно мирное население", - сказал Богомаз. Он уточнил, что на данном этапе подкрепленная экспертизами сумма ущерба в сельском хозяйстве составляет 415 миллионов рублей. "Но там будет больше, там все равно будет больше. Это то, что подкреплено экспертизами и проектами, именно тот ущерб, который сегодня уже доказан", - отметил Богомаз. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2025, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Богомаз рассказал, сколько земли вывели из севооборота в Брянской области

Богомаз: Брянская область вывела из севооборота почти 70 тысяч гектаров земли

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Александр Богомаз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз.
"Это та земля, которая сегодня выведена из севооборота, а на приграничье это 68 тысяч гектаров мы сегодня вывели из севооборота. Почему? Потому что постоянно обстреливаются, и на расстоянии 5-7 километров уже сегодня сеять, пахать там невозможно, потому что и погибшие есть, и раненые, уничтожают технику и просто начинают терроризировать именно мирное население", - сказал Богомаз.
Он уточнил, что на данном этапе подкрепленная экспертизами сумма ущерба в сельском хозяйстве составляет 415 миллионов рублей.
"Но там будет больше, там все равно будет больше. Это то, что подкреплено экспертизами и проектами, именно тот ущерб, который сегодня уже доказан", - отметил Богомаз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Брянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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