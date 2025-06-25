https://ria.ru/20250625/gaz-2025459312.html

Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк

Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк - РИА Новости, 25.06.2025

Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:53:00+03:00

2025-06-25T21:53:00+03:00

2025-06-25T22:10:00+03:00

экономика

газпромбанк

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 июля.Согласно указу № 415, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля, затем оно было продлено до 1 июля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.

https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпромбанк, владимир путин, россия