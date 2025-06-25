Рейтинг@Mail.ru
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 25.06.2025 (обновлено: 22:10 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/gaz-2025459312.html
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк - РИА Новости, 25.06.2025
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:53:00+03:00
2025-06-25T22:10:00+03:00
экономика
газпромбанк
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:393:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf30a88748b5a58b6852e7849a4fd20c.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 июля.Согласно указу № 415, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля, затем оно было продлено до 1 июля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.
https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7ce4bd111d95e0bd8d2d6224b9b8ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпромбанк, владимир путин, россия
Экономика, Газпромбанк, Владимир Путин, Россия
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк

Путин разрешил иностранцам до октября платить за газ не только через Газпромбанк

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.
Ранее этот срок истекал 1 июля.
Согласно указу № 415, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2025 года.
Путин в конце декабря подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля, затем оно было продлено до 1 июля.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
12 февраля, 06:09
 
ЭкономикаГазпромбанкВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала