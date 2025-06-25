https://ria.ru/20250625/gaz-2025459312.html
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк - РИА Новости, 25.06.2025
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:53:00+03:00
2025-06-25T21:53:00+03:00
2025-06-25T22:10:00+03:00
экономика
газпромбанк
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.Ранее этот срок истекал 1 июля.Согласно указу № 415, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками газа". В новой редакции уточняется, что иностранные покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 октября 2025 года.Путин в конце декабря подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля, затем оно было продлено до 1 июля.В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.
https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпромбанк, владимир путин, россия
Экономика, Газпромбанк, Владимир Путин, Россия
Иностранцам разрешили до октября платить за газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил иностранцам до октября платить за газ не только через Газпромбанк