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В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО

В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО

Демонстрация против саммита и политики НАТО прошла в Гааге в основной день проведения встречи лидеров альянса при участии нидерландской правой партии "Форум за... РИА Новости, 25.06.2025

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Демонстрация против саммита и политики НАТО прошла в Гааге в основной день проведения встречи лидеров альянса при участии нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD), передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация, организованная активистами движения за мир Volkeren voor vrede ("Народы за мир"), прошла в среду на поле Маливелд в Гааге. На митинге выступили член парламента Нидерландов от партии "Форум за демократию" Гидеон ван Мейерен, бывшая член бундестага Германии Севим Дагделен, политик из коммунистической партии Великобритании Джоти Брар, а также журналисты, политологи и активисты. "Сегодня мы собрались здесь, в Гааге, городе, который позиционирует себя как город мира и справедливости. В это же время в двух шагах от вас главы государств, правительств, министры и дипломаты проводят встречи по поводу увеличения количества оружия и боеприпасов. Больше смертей, больше разрушений, больше войн. Мы несем послание, которое, по иронии судьбы, сегодня считается экстремистским. А именно: прекратите кровопролитие, прекратите все эти страдания, сделайте ставку на диалог, потому что мы хотим мира", - сказал ван Мейерен, выступая перед собравшимися. Он подчеркнул, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, который стремится защитить мир, однако эта организация не сделала ничего, что способствовало бы миру и безопасности, напротив, альянс, по словам нидерландского депутата, только развязал множество ненужных конфликтов. Как заявил в беседе с РИА Новости один из организаторов акции, представитель движения "Народы за мир" Шурд де Гроот, решение стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% - это невероятно высокий показатель. "Я полагаю, что это выше, чем было в разгар холодной войны. Это очень трудно оправдать. НАТО уже тратит на военные нужды больше, чем весь остальной мир, вместе взятый", - отметил де Гроот. По его словам, даже удваивать прежний показатель было неразумно, а сейчас получается даже больший процент. "Можно было бы привести довод о том, что это может стать стимулом для промышленности, если вы будете заказывать внутри страны, но все мы знаем, что большинство заказов НАТО на военное снаряжение поступает в Соединенные Штаты. Таким образом, делая это, мы будем субсидировать экономику Соединенных Штатов", - считает нидерландский активист. Государства-члены НАТО в среду обязались к 2035 году направлять 5% от ВВП на оборону. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. В воскресенье, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек вышли на крупную демонстрацию сторонников мира против грядущего саммита НАТО и политики альянса по милитаризации. Участники прошлись маршем по центру Гааги с плакатами, надписи на которых гласили: "НАТО - машина войны США", "Нет НАТО! Убийцы!", "Остановим НАТО вместе!". В первый день проведения саммита - 24 июня - в Гааге также прошел митинг против НАТО.

https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html

https://ria.ru/20250212/niderlandy-1998765025.html

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Стычки с полицией на акции протеста в Гааге Пропалестинские демонстранты и климатические активисты столкнулись с полицией после того, как перекрыли автомагистраль A12 в знак протеста против саммита лидеров НАТО в Гааге в среду, 25 июня. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку Палестины и критиковали бездействие мирового сообщества в связи с изменением климата. 2025-06-25T20:21 true PT4M05S

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в мире, гаага, нидерланды, германия, гидеон ван мейерен, севим дагделен, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте