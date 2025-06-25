https://ria.ru/20250625/fsb-2025298394.html

ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт

ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт - РИА Новости, 25.06.2025

ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт

ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:11:00+03:00

2025-06-25T12:11:00+03:00

2025-06-25T12:26:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье. Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе. На кадрах оперативной видеосъемки показана самодельная бомба, которая хранилась в схроне.

https://ria.ru/20250624/arest-2025218587.html

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)