https://ria.ru/20250625/fsb-2025298394.html
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт - РИА Новости, 25.06.2025
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:11:00+03:00
2025-06-25T12:11:00+03:00
2025-06-25T12:26:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье. Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе. На кадрах оперативной видеосъемки показана самодельная бомба, которая хранилась в схроне.
https://ria.ru/20250624/arest-2025218587.html
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московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ хотели совершить теракт