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ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт - РИА Новости, 25.06.2025
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12:11 25.06.2025 (обновлено: 12:26 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/fsb-2025298394.html
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт - РИА Новости, 25.06.2025
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:11:00+03:00
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московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье. Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе. На кадрах оперативной видеосъемки показана самодельная бомба, которая хранилась в схроне.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ планировали теракт

ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники ВСУ хотели совершить теракт

Кадр видео ФСБ о ликвидации пособников украинских спецслужб в Подмосковье
Кадр видео ФСБ о ликвидации пособников украинских спецслужб в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Кадр видео ФСБ о ликвидации пособников украинских спецслужб в Подмосковье
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала бомбу, с помощью которой пособники украинских спецслужб должны были совершить теракт против российского военного в Подмосковье.
Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе.
На кадрах оперативной видеосъемки показана самодельная бомба, которая хранилась в схроне.
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Московская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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