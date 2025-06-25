https://ria.ru/20250625/fsb-2025254385.html
Задержанные в Москве агенты молдавской разведки сотрудничают со следствием
Задержанные в Москве агенты молдавской разведки сотрудничают со следствием - РИА Новости, 25.06.2025
Задержанные в Москве агенты молдавской разведки сотрудничают со следствием
Задержанные в Москве агенты молдавской разведки активно сотрудничают с российским следствием, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:22:00+03:00
2025-06-25T09:22:00+03:00
2025-06-25T09:22:00+03:00
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанные в Москве агенты молдавской разведки активно сотрудничают с российским следствием, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. "В настоящее время обвиняемые активно сотрудничают со следствием", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ. Ранее сообщалось, что ФСБ России в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова (молдавская разведка и контрразведка - ред.), направленных против безопасности Российской Федерации.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
2025-06-25T09:22
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москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Задержанные в Москве агенты молдавской разведки сотрудничают со следствием
ФСБ: задержанные в Москве агенты молдавской разведки сотрудничают со следствием