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ФРГ продолжила вывозить своих граждан с Ближнего Востока

ФРГ продолжила вывозить своих граждан с Ближнего Востока - РИА Новости, 26.06.2025

ФРГ продолжила вывозить своих граждан с Ближнего Востока

Бундесвер вывез в ФРГ еще 76 немецких граждан из региона Ближнего Востока, несмотря на перемирие между Израилем и Ираном, общее число эвакуированных выросло... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-25T23:37:00+03:00

2025-06-25T23:37:00+03:00

2025-06-26T00:20:00+03:00

в мире

иран

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сша

дональд трамп

бундесвер германии

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бундесвер вывез в ФРГ еще 76 немецких граждан из региона Ближнего Востока, несмотря на перемирие между Израилем и Ираном, общее число эвакуированных выросло почти до 800 человек, сообщило в среду министерство иностранных дел Германии. "Перемирие между Израилем и Ираном продолжается. Несмотря на то, что ситуация успокоилась, еще 76 немцев покидают регион с бундесвером в рамках программы помощи при выезде", - говорится в публикации министерства в социальной сети X. С начала конфликта специальными вывозными рейсами воспользовались почти 800 человек, отметило министерство. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/iran-2025194713.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, бундесвер германии, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, война израиля и ирана: последние новости о конфликте