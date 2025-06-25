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"Евротройка" обеспокоена отсутствием влияния на Ближнем Востоке, пишет FP - РИА Новости, 25.06.2025
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11:34 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/evrotroyka-2025287689.html
"Евротройка" обеспокоена отсутствием влияния на Ближнем Востоке, пишет FP
"Евротройка" обеспокоена отсутствием влияния на Ближнем Востоке, пишет FP - РИА Новости, 25.06.2025
"Евротройка" обеспокоена отсутствием влияния на Ближнем Востоке, пишет FP
Страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) обеспокоены из-за отсутствия влияния в вопросе конфликта на Ближнем Востоке в отличие от США, считает... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:34:00+03:00
2025-06-25T11:34:00+03:00
в мире
сша
иран
германия
евросоюз
ближний восток
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) обеспокоены из-за отсутствия влияния в вопросе конфликта на Ближнем Востоке в отличие от США, считает издание Foreign Policy. "Страны "евротройки" обеспокоены тем, имеют ли их слова (в вопросе ближневосточного конфликта - ред.) хоть какой-то вес, в то время как Вашингтон действует по прихоти, следует своим собственным временным рамкам и угрожает сорвать дальнейшую дипломатию, вероятно, даже не принимая их во внимание", - пишет издание. Как рассказал Foreign Policy источник в дипломатических кругах Евросоюза, Иран до ударов США по его ядерным объектам был готов продолжать диалог с европейскими странами касательно возможного возобновления переговоров с Вашингтоном по ядерной сделке, что было своего рода "маленькой победой", однако вскоре США нанесли удары по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Издание отмечает, что Германия и большинство стран ЕС даже не были заранее уведомлены об этой атаке. "Европейцы могут прятать свои искренние чувства касательно администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и того, насколько, по их мнению, были успешными те удары, однако лишь немногие стали бы отрицать, как сложно им стало согласованно работать с американской администрацией, которая в действительности не считает, что ей нужно европейское искусство заключения сделок", - говорится в публикации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, сша, иран, германия, евросоюз, ближний восток
В мире, США, Иран, Германия, Евросоюз, Ближний Восток
"Евротройка" обеспокоена отсутствием влияния на Ближнем Востоке, пишет FP

Foreign Policy: евротройка обеспокоена отсутствием влияния в Ближнем Востоке

© Getty Images / Michael GruberФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Michael Gruber
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) обеспокоены из-за отсутствия влияния в вопросе конфликта на Ближнем Востоке в отличие от США, считает издание Foreign Policy.
"Страны "евротройки" обеспокоены тем, имеют ли их слова (в вопросе ближневосточного конфликта - ред.) хоть какой-то вес, в то время как Вашингтон действует по прихоти, следует своим собственным временным рамкам и угрожает сорвать дальнейшую дипломатию, вероятно, даже не принимая их во внимание", - пишет издание.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку
15 июня, 23:47
Как рассказал Foreign Policy источник в дипломатических кругах Евросоюза, Иран до ударов США по его ядерным объектам был готов продолжать диалог с европейскими странами касательно возможного возобновления переговоров с Вашингтоном по ядерной сделке, что было своего рода "маленькой победой", однако вскоре США нанесли удары по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Издание отмечает, что Германия и большинство стран ЕС даже не были заранее уведомлены об этой атаке.
"Европейцы могут прятать свои искренние чувства касательно администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и того, насколько, по их мнению, были успешными те удары, однако лишь немногие стали бы отрицать, как сложно им стало согласованно работать с американской администрацией, которая в действительности не считает, что ей нужно европейское искусство заключения сделок", - говорится в публикации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Стармер: Евротройка не участвовала в израильской операции против Ирана
14 июня, 13:56
 
В миреСШАИранГерманияЕвросоюзБлижний Восток
 
 
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