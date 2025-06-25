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В Европарламенте заявили, что саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным

В Европарламенте заявили, что саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным - РИА Новости, 25.06.2025

В Европарламенте заявили, что саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным

Саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным, от него не ждут многого, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:51:00+03:00

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2025-06-25T01:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге пройдет незамеченным, от него не ждут многого, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "НАТО больше не функционирует. Многие забыли девиз американского президента (Дональда Трампа): America first. Поэтому лидера альянса более не существует, а страны не готовы делать финансовые усилия, и растут различия в рядах НАТО. Имеет ли этот саммит в текущем контексте какую-то значимость? Я думаю, он пройдет незамеченным. От него не ждут многого", - считает политик. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. Как ранее заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, НАТО впервые недвусмысленно показала, что вопрос о членстве Украины снят с повестки дня, когда Зеленского не пригласили на официальную часть саммита в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Лидеры, среди прочего, должны согласовать увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, обсудить вопрос использования замороженных российских активов и продление топливопроводов НАТО на восток.

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в мире, гаага, украина, франция, дональд трамп, владимир зеленский, тьерри мариани, нато, европарламент, g7