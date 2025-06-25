https://ria.ru/20250625/evraev-2025358863.html

Михаил Евраев встретился с руководителями профсоюзов Ярославской области

Михаил Евраев встретился с руководителями профсоюзов Ярославской области - РИА Новости, 25.06.2025

Михаил Евраев встретился с руководителями профсоюзов Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с руководителями профсоюзных организаций региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:41:00+03:00

2025-06-25T15:41:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с руководителями профсоюзных организаций региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел встречу с председателем Объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергеем Соловьевым, руководителями областного и городского профсоюзов работников народного образования и науки РФ Алексеем Соколовым и Нариманом Дженишаевым. Губернатор подчеркнул, что профсоюзы Ярославской области – активные участники социально-экономического развития региона. "Сейчас в регионе идет модернизация по самым разным направлениям, в том числе и в сфере образования. Изменения направлены прежде всего на повышение его качества, расширение возможностей для детей, увеличение оплаты труда сотрудников учреждений", - сообщил Михаил Евраев. Губернатор рассказал, в частности, об успешном опыте реализации пилотного проекта по созданию первых шести образовательных комплексов, который сейчас распространяется на весь регион. Это, по словам главы региона, позволит сделать качество образования одинаково высоким по всей Ярославской области и обеспечить специалистам, работающим в отрасли, достойные условия труда, в том числе рост заработной платы. На встрече отмечено, что сокращения педагогов не будет – оно коснется только вспомогательного и административного персонала. В пилотных объединениях оно составило менее 10%. Как подчеркнул Михаил Евраев, вместе с профсоюзами необходимо провести все процедуры в строгом соответствии с трудовым законодательством со всеми положенными выплатами и компенсациями. "Если кто-то сталкивается со случаями, что вместо выплат, которые положены по закону, будут заставлять написать заявление по собственному желанию, то необходимо сразу обращаться в профсоюз. Вместе будем разбирать эти случаи и принимать все необходимые решения", – сказал губернатор. Сергей Соловьев подчеркнул, что в ходе встречи с губернатором главы профсоюзов получили ответы на свои вопросы. "Диалог прошел конструктивно", – резюмировал Соловьев.

https://ria.ru/20250624/yaroslavl-2025150393.html

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ярославская область, россия, михаил евраев