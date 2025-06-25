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ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
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13:23 25.06.2025
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ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев
ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев
Евросоюз поставляет Киеву оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:23:00+03:00
2025-06-25T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз поставляет Киеву оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Именно ЕС подписал соглашение с нелегитимным главарём умирающей Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению её так называемой безопасности. Именно ЕС поставляет бандеровским уродцам оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, строит на их территории оборонные заводы", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что именно Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России. "И тот же самый ЕС нагло финансирует свои омерзительные действия за счёт доходов от замороженных активов России", - добавил замглавы Совбеза.
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий медведев, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз
ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев

Медведев: ЕС поставляет Киеву оружие, раскручивая мощь оборонной промышленности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз поставляет Киеву оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Именно ЕС подписал соглашение с нелегитимным главарём умирающей Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению её так называемой безопасности. Именно ЕС поставляет бандеровским уродцам оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, строит на их территории оборонные заводы", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что именно Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России.
"И тот же самый ЕС нагло финансирует свои омерзительные действия за счёт доходов от замороженных активов России", - добавил замглавы Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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