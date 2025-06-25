https://ria.ru/20250625/es-2025320369.html

ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев

ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025

ЕС раскручивает мощь своей оборонной промышленности, заявил Медведев

Евросоюз поставляет Киеву оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:23:00+03:00

2025-06-25T13:23:00+03:00

2025-06-25T13:23:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

дмитрий медведев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз поставляет Киеву оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Именно ЕС подписал соглашение с нелегитимным главарём умирающей Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению её так называемой безопасности. Именно ЕС поставляет бандеровским уродцам оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, строит на их территории оборонные заводы", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что именно Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России. "И тот же самый ЕС нагло финансирует свои омерзительные действия за счёт доходов от замороженных активов России", - добавил замглавы Совбеза.

https://ria.ru/20250625/politiki-2025319235.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, дмитрий медведев, евросоюз