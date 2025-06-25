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ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев
ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев
Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России, заявил замглавы Совета безопасности... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:21:00+03:00
2025-06-25T13:21:00+03:00
2025-06-25T13:21:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Именно ЕС направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали наших граждан и совершали теракты в нашей стране", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, дмитрий медведев, евросоюз
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз
ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев
Медведев: ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков убивать россиян