https://ria.ru/20250625/es-2025319957.html

ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев

ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025

ЕС направляет инструкторов обучать украинских боевиков, заявил Медведев

Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России, заявил замглавы Совета безопасности... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:21:00+03:00

2025-06-25T13:21:00+03:00

2025-06-25T13:21:00+03:00

в мире

россия

дмитрий медведев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали россиян и совершали теракты в России, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Именно ЕС направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали наших граждан и совершали теракты в нашей стране", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250625/revansh-2025316512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий медведев, евросоюз