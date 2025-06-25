https://ria.ru/20250625/erdogan-2025431944.html

Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем

Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем - РИА Новости, 25.06.2025

Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:41:00+03:00

2025-06-25T18:41:00+03:00

2025-06-25T19:26:00+03:00

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но будет бороться "против зла", особенно в Газе."До тех пор, пока на Турцию не совершено нападение, Турция является страной мира в своем регионе. Она прилагает все усилия для того, чтобы мир восторжествовал. В дополнение ко всему этому мы будем продолжать выступать против угнетения, против зла, невыносимого поведения Израиля", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.По его словам, населению Газы уже несколько месяцев не оказывается никакой помощи."Что будет с этими людьми? Мы говорим могущественным странам: "Выступите против Израиля и добейтесь того, чтобы ворота были открыты для гуманитарной помощи". Даже Красному Кресту не разрешают. Если бы Красный Крест мог работать, можно было бы оказывать помощь", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20250623/erdogan-2024956706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, реджеп тайип эрдоган