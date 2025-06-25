https://ria.ru/20250625/erdogan-2025431944.html
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем - РИА Новости, 25.06.2025
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:41:00+03:00
2025-06-25T18:41:00+03:00
2025-06-25T19:26:00+03:00
в мире
турция
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_0:212:3069:1939_1920x0_80_0_0_472db0c596579ac001baf41d6ffd4da5.jpg
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но будет бороться "против зла", особенно в Газе."До тех пор, пока на Турцию не совершено нападение, Турция является страной мира в своем регионе. Она прилагает все усилия для того, чтобы мир восторжествовал. В дополнение ко всему этому мы будем продолжать выступать против угнетения, против зла, невыносимого поведения Израиля", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.По его словам, населению Газы уже несколько месяцев не оказывается никакой помощи."Что будет с этими людьми? Мы говорим могущественным странам: "Выступите против Израиля и добейтесь того, чтобы ворота были открыты для гуманитарной помощи". Даже Красному Кресту не разрешают. Если бы Красный Крест мог работать, можно было бы оказывать помощь", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20250623/erdogan-2024956706.html
турция
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_0ccbc6969d100dd335d489c55d711823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем
Эрдоган о возможности конфликта с Израилем: мирная Турция будет бороться со злом