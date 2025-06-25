Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 25.06.2025 (обновлено: 19:26 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/erdogan-2025431944.html
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем - РИА Новости, 25.06.2025
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:41:00+03:00
2025-06-25T19:26:00+03:00
в мире
турция
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_0:212:3069:1939_1920x0_80_0_0_472db0c596579ac001baf41d6ffd4da5.jpg
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но будет бороться "против зла", особенно в Газе."До тех пор, пока на Турцию не совершено нападение, Турция является страной мира в своем регионе. Она прилагает все усилия для того, чтобы мир восторжествовал. В дополнение ко всему этому мы будем продолжать выступать против угнетения, против зла, невыносимого поведения Израиля", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.По его словам, населению Газы уже несколько месяцев не оказывается никакой помощи."Что будет с этими людьми? Мы говорим могущественным странам: "Выступите против Израиля и добейтесь того, чтобы ворота были открыты для гуманитарной помощи". Даже Красному Кресту не разрешают. Если бы Красный Крест мог работать, можно было бы оказывать помощь", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20250623/erdogan-2024956706.html
турция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891563867_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_0ccbc6969d100dd335d489c55d711823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил возможность военного конфликта с Израилем

Эрдоган о возможности конфликта с Израилем: мирная Турция будет бороться со злом

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности военного конфликта Турции с Израилем, заявил, что Турция является мирной страной, но будет бороться "против зла", особенно в Газе.
«
"До тех пор, пока на Турцию не совершено нападение, Турция является страной мира в своем регионе. Она прилагает все усилия для того, чтобы мир восторжествовал. В дополнение ко всему этому мы будем продолжать выступать против угнетения, против зла, невыносимого поведения Израиля", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге.
По его словам, населению Газы уже несколько месяцев не оказывается никакой помощи.
"Что будет с этими людьми? Мы говорим могущественным странам: "Выступите против Израиля и добейтесь того, чтобы ворота были открыты для гуманитарной помощи". Даже Красному Кресту не разрешают. Если бы Красный Крест мог работать, можно было бы оказывать помощь", - сказал Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Турция опровергла использование своего неба для атак США на Иран
23 июня, 20:52
 
В миреТурцияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала