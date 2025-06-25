https://ria.ru/20250625/erdogan-2025328955.html

Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk

Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk - РИА Новости, 25.06.2025

Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk

Конверт в руках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привлек внимание журналистов в ходе с встречи турецкого лидера с американским коллегой... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:05:00+03:00

2025-06-25T14:05:00+03:00

2025-06-25T14:09:00+03:00

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Конверт в руках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привлек внимание журналистов в ходе с встречи турецкого лидера с американским коллегой Дональдом Трампом в Гааге, содержал рабочие заметки, передал телеканал CNN Türk со ссылкой на источники. Эрдоган и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО в Гааге, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, сообщала канцелярия турецкого лидера. Внимание турецких СМИ привлек конверт в руках Эрдогана на его встрече с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Турецкий лидер крепко держал конверт во время протокольной фотосъемки. На запрос РИА Новости о содержании этого конверта в администрации турецкого лидера заявили, что не комментируют эти публикации. "Согласно полученной информации, Трамп не передавал конверт Эрдогану. В нем содержатся информационные заметки самого президента Эрдогана. Для каждой встречи готовятся карточки, которые вкладываются в конверт. Если президент желает, он берет этот конверт с собой", - передал телеканал CNN Türk.

https://ria.ru/20250625/turtsija-2025246799.html

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в мире, гаага, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, нато