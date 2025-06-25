Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk
CNN Türk: конверт в руках Эрдогана на встрече с Трампом содержал рабочие заметки
© Getty Images / Anadolu/Turkish PresidencyПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Гааге
© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Гааге
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Конверт в руках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привлек внимание журналистов в ходе с встречи турецкого лидера с американским коллегой Дональдом Трампом в Гааге, содержал рабочие заметки, передал телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.
Эрдоган и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО в Гааге, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, сообщала канцелярия турецкого лидера. Внимание турецких СМИ привлек конверт в руках Эрдогана на его встрече с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Турецкий лидер крепко держал конверт во время протокольной фотосъемки. На запрос РИА Новости о содержании этого конверта в администрации турецкого лидера заявили, что не комментируют эти публикации.
"Согласно полученной информации, Трамп не передавал конверт Эрдогану. В нем содержатся информационные заметки самого президента Эрдогана. Для каждой встречи готовятся карточки, которые вкладываются в конверт. Если президент желает, он берет этот конверт с собой", - передал телеканал CNN Türk.