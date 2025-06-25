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Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk - РИА Новости, 25.06.2025
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14:05 25.06.2025 (обновлено: 14:09 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/erdogan-2025328955.html
Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk
Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk - РИА Новости, 25.06.2025
Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk
Конверт в руках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привлек внимание журналистов в ходе с встречи турецкого лидера с американским коллегой... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:05:00+03:00
2025-06-25T14:09:00+03:00
в мире
гаага
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Конверт в руках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привлек внимание журналистов в ходе с встречи турецкого лидера с американским коллегой Дональдом Трампом в Гааге, содержал рабочие заметки, передал телеканал CNN Türk со ссылкой на источники. Эрдоган и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО в Гааге, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, сообщала канцелярия турецкого лидера. Внимание турецких СМИ привлек конверт в руках Эрдогана на его встрече с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Турецкий лидер крепко держал конверт во время протокольной фотосъемки. На запрос РИА Новости о содержании этого конверта в администрации турецкого лидера заявили, что не комментируют эти публикации. "Согласно полученной информации, Трамп не передавал конверт Эрдогану. В нем содержатся информационные заметки самого президента Эрдогана. Для каждой встречи готовятся карточки, которые вкладываются в конверт. Если президент желает, он берет этот конверт с собой", - передал телеканал CNN Türk.
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в мире, гаага, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, нато
В мире, Гаага, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО
Конверт в руках Эрдогана содержал рабочие заметки, передал CNN Türk

CNN Türk: конверт в руках Эрдогана на встрече с Трампом содержал рабочие заметки

© Getty Images / Anadolu/Turkish PresidencyПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Гааге
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Конверт в руках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привлек внимание журналистов в ходе с встречи турецкого лидера с американским коллегой Дональдом Трампом в Гааге, содержал рабочие заметки, передал телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.
Эрдоган и Трамп провели переговоры на полях саммита НАТО в Гааге, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, сообщала канцелярия турецкого лидера. Внимание турецких СМИ привлек конверт в руках Эрдогана на его встрече с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Турецкий лидер крепко держал конверт во время протокольной фотосъемки. На запрос РИА Новости о содержании этого конверта в администрации турецкого лидера заявили, что не комментируют эти публикации.
"Согласно полученной информации, Трамп не передавал конверт Эрдогану. В нем содержатся информационные заметки самого президента Эрдогана. Для каждой встречи готовятся карточки, которые вкладываются в конверт. Если президент желает, он берет этот конверт с собой", - передал телеканал CNN Türk.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Источник: Турция рассчитывает на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине
Вчера, 07:37
 
В миреГаагаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампНАТО
 
 
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