https://ria.ru/20250625/eks-posol-2025241537.html

Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем

Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем - РИА Новости, 25.06.2025

Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем

Перемирие между Ираном и Израилем может стать долгосрочным с учетом того, что Израиль в нем заинтересован больше, чем Иран, заявил РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:00:00+03:00

2025-06-25T06:00:00+03:00

2025-06-25T06:00:00+03:00

в мире

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биньямин нетаньяху

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перемирие между Ираном и Израилем может стать долгосрочным с учетом того, что Израиль в нем заинтересован больше, чем Иран, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. "Я настроен оптимистично. Первые часы (перемирия - ред.) неизбежно бы были нестабильными, но (президент США Дональд - ред.) Трамп, похоже, призвал израильтян к порядку. Я полагаю, что перемирие будет длительным по той простой причине, что раненому, измученному Израилю оно нужно больше, чем Ирану, а Иран не будет напрашиваться на неприятности", - поделился собеседник агентства. Также Форд подчеркнул, что, с его точки зрения, затягивание конфликта лишь продемонстрировало бы слабость Израиля перед угрозой нанесения Ираном ракетных ударов по территории противника. По мнению дипломата, в ходе конфликта Трамп "показал мастер-класс в урегулировании кризисов", тогда как израильский премьер Биньямин Нетаньяху не достиг ни одной из своих целей. "Нетаньяху не достиг ни одной из заявленных целей: у Ирана все еще есть ядерный потенциал, ракеты и региональные союзники. Любая смена режима произойдет в Иерусалиме, а не в Тегеране. Безрассудная авантюра Нетаньяху по нападению на Иран обернулась против него самого", - рассказал Форд. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/eks-posol-2025236158.html

https://ria.ru/20250624/ekspert-2025079291.html

https://ria.ru/20250625/yaponiya-2025240834.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте