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Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем - РИА Новости, 25.06.2025
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06:00 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/eks-posol-2025241537.html
Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем
Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем - РИА Новости, 25.06.2025
Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем
Перемирие между Ираном и Израилем может стать долгосрочным с учетом того, что Израиль в нем заинтересован больше, чем Иран, заявил РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:00:00+03:00
2025-06-25T06:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перемирие между Ираном и Израилем может стать долгосрочным с учетом того, что Израиль в нем заинтересован больше, чем Иран, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. "Я настроен оптимистично. Первые часы (перемирия - ред.) неизбежно бы были нестабильными, но (президент США Дональд - ред.) Трамп, похоже, призвал израильтян к порядку. Я полагаю, что перемирие будет длительным по той простой причине, что раненому, измученному Израилю оно нужно больше, чем Ирану, а Иран не будет напрашиваться на неприятности", - поделился собеседник агентства. Также Форд подчеркнул, что, с его точки зрения, затягивание конфликта лишь продемонстрировало бы слабость Израиля перед угрозой нанесения Ираном ракетных ударов по территории противника. По мнению дипломата, в ходе конфликта Трамп "показал мастер-класс в урегулировании кризисов", тогда как израильский премьер Биньямин Нетаньяху не достиг ни одной из своих целей. "Нетаньяху не достиг ни одной из заявленных целей: у Ирана все еще есть ядерный потенциал, ракеты и региональные союзники. Любая смена режима произойдет в Иерусалиме, а не в Тегеране. Безрассудная авантюра Нетаньяху по нападению на Иран обернулась против него самого", - рассказал Форд. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/eks-posol-2025236158.html
https://ria.ru/20250624/ekspert-2025079291.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экс-посол Британии оценил перспективы перемирия между Ираном и Израилем

Экс-посол Форд: перемирие между Ираном и Израилем может стать долгосрочным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перемирие между Ираном и Израилем может стать долгосрочным с учетом того, что Израиль в нем заинтересован больше, чем Иран, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Я настроен оптимистично. Первые часы (перемирия - ред.) неизбежно бы были нестабильными, но (президент США Дональд - ред.) Трамп, похоже, призвал израильтян к порядку. Я полагаю, что перемирие будет длительным по той простой причине, что раненому, измученному Израилю оно нужно больше, чем Ирану, а Иран не будет напрашиваться на неприятности", - поделился собеседник агентства.
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Также Форд подчеркнул, что, с его точки зрения, затягивание конфликта лишь продемонстрировало бы слабость Израиля перед угрозой нанесения Ираном ракетных ударов по территории противника.
По мнению дипломата, в ходе конфликта Трамп "показал мастер-класс в урегулировании кризисов", тогда как израильский премьер Биньямин Нетаньяху не достиг ни одной из своих целей.
"Нетаньяху не достиг ни одной из заявленных целей: у Ирана все еще есть ядерный потенциал, ракеты и региональные союзники. Любая смена режима произойдет в Иерусалиме, а не в Тегеране. Безрассудная авантюра Нетаньяху по нападению на Иран обернулась против него самого", - рассказал Форд.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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