В Британии предположили, что Израиль потерял контроль над небом
Экс-посол Британии в Сирии Форд: Израиль мог потерять контроль над своим небом
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил в беседе с РИА Новости, что в ходе недавнего витка эскалации между Ираном и Израилем последний был близок к утрате контроля над своим воздушным пространством.
"Возможно, Израиль и контролировал воздушное пространство над Ираном, но ему самому оставалось несколько дней до потери контроля над небом над своей гораздо меньшей, уязвимой территорией, поскольку его запасы оборонительных ракет были исчерпаны", - заявил дипломат в комментарии РИА Новости.
Также Форд отметил, что нынешнее ирано-израильское столкновение с участием США свидетельствует о том, что сторонам конфликта не следует развивать ядерное оружие, а делать ставку на конвенциональные виды вооружений.
"Ядерное оружие Израиля ему ни в коей мере не помогло, и наличие у Ирана опции (применения - ред.) ядерного (оружия - ред.) также ему бы не помогло. Надеюсь, Иран усвоит урок: (нужно - ред.) обзаводиться большим количеством баллистических ракет, а не тратить ресурсы на ядерное оружие", - подчеркнул дипломат.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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