https://ria.ru/20250625/ekonomika-2025458990.html

Участники программы "Муравьев-Амурский-2030" знакомятся с Заполярьем

Участники программы "Муравьев-Амурский-2030" знакомятся с Заполярьем - РИА Новости, 25.06.2025

Участники программы "Муравьев-Амурский-2030" знакомятся с Заполярьем

Курсанты четвёртого потока программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030" приехали в Мурманскую область для... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:49:00+03:00

2025-06-25T21:49:00+03:00

2025-06-25T21:49:00+03:00

андрей чибис

мурманская область

арктика

россия

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МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Курсанты четвёртого потока программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики "Муравьев-Амурский 2030" приехали в Мурманскую область для ознакомления с регионом и его командой, сообщило министерство информационной политики региона. Расширение программы "Муравьев-Амурский 2030" на территорию Арктической зоны РФ – поручение президента России Владимира Путина, которое было озвучено по итогам его встречи с выпускниками и курсантами программы в июне 2024 года. В среду участники встретились с губернатором региона Андреем Чибисом. Глава региона подчеркнул, что сегодня в Арктике создаётся будущее страны. А Мурманская область – центр новой индустриализации. И она остро нуждается в высококвалифицированных кадрах. "Активное развитие Арктической зоны, развитие Трансарктического транспортного коридора, который включает в себя Северный морской путь, – задачи, которые поставил нам президент России Владимир Владимирович Путин в рамках Международного арктического форума. И, конечно, всем сферам, которые касаются логистики, экономики, социальной сферы, нужны люди. Нужны смелые, активные, сильные и компетентные управленцы для того, чтобы развивать Арктику", – сказал Чибис, слова которого приводит министерство. Губернатор подчеркнул, что в регионе сформирован топ-20 направлений, которые станут основой кадровой политики Арктики на ближайшие годы – это энергетики, судоводители, строители, геологи, инженеры, биологи, экологи, IT-специалисты, проектировщики, химики, металлурги, медики, учителя, дизайнеры, управленцы, специалисты по робототехнике и другие. Глава региона рассказал о развитии в Кольском Заполярье новых производств, инфраструктуре Севморпути, газификации, которая кардинально изменит промышленный уклад региона, а также о программе реновации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), которая является уникальным и успешным опытом Мурманской области по улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры самой северной арктической части страны, главная цель которой – повышение уровня и качества жизни жителей закрытых городов, в первую очередь – военнослужащих и их семей. Вице-губернатор Ольга Вовк рассказала о распространении по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса опыта создания мастер-планов для ДФО на Арктические регионы, самом понятии мастер-планирования, уже проделанной работе по разработке мастер-планов Мурманской, Мончегорской и Апатитско-Кировской агломераций, а также об их взаимосвязи с планом "На Севере – жить!". Также участники ознакомились с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, социальными проектами, программой кадрового сопровождения для переезжающих в регион "Курс на Север", которая запущена по поручению губернатора в 2023 году. "Участники приехали к нам из разных уголков нашей страны, все имеют определенный жизненный и профессиональный опыт – очень живые люди, глаз горит. С удовольствием примем на работу у нас на Севере", – сказал по итогам встречи губернатор. На четвёртый поток программы зачислено 62 курсанта. В ходе визита в регион курсанты посетят крупнейшие промышленные объекты региона, транспортные предприятия, медицинские и образовательные учреждения, а также побывают в ЗАТО Североморск и Мончегорске. Программа "Муравьев-Амурский" ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов для эффективной работы в сфере государственного управления и социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

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андрей чибис, мурманская область, арктика, россия