Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/efimov-2025184884.html
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий - РИА Новости, 25.06.2025
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий
Власти Москвы планируют выставить на торги до конца года около 700 нежилых помещений и зданий, в том числе исторические памятники, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:12:00+03:00
2025-06-25T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Москвы планируют выставить на торги до конца года около 700 нежилых помещений и зданий, в том числе исторические памятники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город системно вовлекает имущество в экономический оборот. Так, до конца года планируется передать на онлайн-торги почти 700 объектов недвижимости для последующей реализации. Это здания, в том числе исторические памятники, и нежилые помещения. Приобретенное имущество предприниматели смогут использовать для открытия магазинов, пунктов выдачи товаров, офисов, ресторанов и других видов бизнеса", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отметил заммэра, благодаря подобным открытым торгам, инвесторы получают подходящие для ведения своего бизнеса объекты, городские районы разнообразную инфраструктуру и рабочие места, а столичный бюджет – дополнительные отчисления.По данным департамента городского имущества, с начала 2025 года с победителями аналогичных торгов заключены договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов общей площадью почти 82 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250624/efimov-2023757207.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_22:0:2161:1604_1920x0_80_0_0_29652801c20e4b1d6df0aeb398f19131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий

Ефимов: Москва до конца года выставит на торги 700 нежилых помещений и зданий

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Москвы планируют выставить на торги до конца года около 700 нежилых помещений и зданий, в том числе исторические памятники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город системно вовлекает имущество в экономический оборот. Так, до конца года планируется передать на онлайн-торги почти 700 объектов недвижимости для последующей реализации. Это здания, в том числе исторические памятники, и нежилые помещения. Приобретенное имущество предприниматели смогут использовать для открытия магазинов, пунктов выдачи товаров, офисов, ресторанов и других видов бизнеса", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отметил заммэра, благодаря подобным открытым торгам, инвесторы получают подходящие для ведения своего бизнеса объекты, городские районы разнообразную инфраструктуру и рабочие места, а столичный бюджет – дополнительные отчисления.
По данным департамента городского имущества, с начала 2025 года с победителями аналогичных торгов заключены договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов общей площадью почти 82 тысячи квадратных метров.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Ефимов: Москва выделила бизнесу 271 гектар земли для возведения предприятий
Вчера, 15:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала