https://ria.ru/20250625/efimov-2025184884.html

Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий

Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий - РИА Новости, 25.06.2025

Ефимов: Москва выставит на торги 700 коммерческих помещений и зданий

Власти Москвы планируют выставить на торги до конца года около 700 нежилых помещений и зданий, в том числе исторические памятники, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:12:00+03:00

2025-06-25T11:12:00+03:00

2025-06-25T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Москвы планируют выставить на торги до конца года около 700 нежилых помещений и зданий, в том числе исторические памятники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город системно вовлекает имущество в экономический оборот. Так, до конца года планируется передать на онлайн-торги почти 700 объектов недвижимости для последующей реализации. Это здания, в том числе исторические памятники, и нежилые помещения. Приобретенное имущество предприниматели смогут использовать для открытия магазинов, пунктов выдачи товаров, офисов, ресторанов и других видов бизнеса", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как отметил заммэра, благодаря подобным открытым торгам, инвесторы получают подходящие для ведения своего бизнеса объекты, городские районы разнообразную инфраструктуру и рабочие места, а столичный бюджет – дополнительные отчисления.По данным департамента городского имущества, с начала 2025 года с победителями аналогичных торгов заключены договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов общей площадью почти 82 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20250624/efimov-2023757207.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы