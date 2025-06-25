https://ria.ru/20250625/efimov-2025181487.html

Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ

Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ - РИА Новости, 25.06.2025

Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ

Часть бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ), вложения в развитие площадки превысят 91... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:12:00+03:00

2025-06-25T09:12:00+03:00

2025-06-25T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ), вложения в развитие площадки превысят 91 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На территории общей площадью 28,37 гектара на Люблинской улице и в Егорьевском проезде, недалеко от станции Депо второго Московского центрального диаметра в рамках проекта КРТ запланирован новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой для жизни, отдыха и работы, уточнил заммэра."Здесь предусмотрено строительство различной недвижимости, включая жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Вложения в развитие площадки оцениваются в 91,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 205,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта планируется создать 4,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, помимо жилья в рамках проекта КРТ появится примерно 170 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, в том числе офисные здания, деловой центр с торговой галереей, спортивный комплекс, ледовая арена.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250624/efimov-2023757207.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы