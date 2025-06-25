https://ria.ru/20250625/efimov-2025181487.html
Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ
Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ - РИА Новости, 25.06.2025
Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ
Часть бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ), вложения в развитие площадки превысят 91... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:12:00+03:00
2025-06-25T09:12:00+03:00
2025-06-25T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ), вложения в развитие площадки превысят 91 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На территории общей площадью 28,37 гектара на Люблинской улице и в Егорьевском проезде, недалеко от станции Депо второго Московского центрального диаметра в рамках проекта КРТ запланирован новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой для жизни, отдыха и работы, уточнил заммэра."Здесь предусмотрено строительство различной недвижимости, включая жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Вложения в развитие площадки оцениваются в 91,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 205,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта планируется создать 4,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, помимо жилья в рамках проекта КРТ появится примерно 170 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, в том числе офисные здания, деловой центр с торговой галереей, спортивный комплекс, ледовая арена.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250624/efimov-2023757207.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" реорганизуют по проекту КРТ
Ефимов: часть бывшей промзоны "Люблино" в Москве реорганизуют по проекту КРТ
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ), вложения в развитие площадки превысят 91 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
На территории общей площадью 28,37 гектара на Люблинской улице и в Егорьевском проезде, недалеко от станции Депо второго Московского центрального диаметра в рамках проекта КРТ запланирован новый жилой квартал с необходимой инфраструктурой для жизни, отдыха и работы, уточнил заммэра.
"Здесь предусмотрено строительство различной недвижимости, включая жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Вложения в развитие площадки оцениваются в 91,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 205,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта планируется создать 4,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, помимо жилья в рамках проекта КРТ появится примерно 170 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, в том числе офисные здания, деловой центр с торговой галереей, спортивный комплекс, ледовая арена.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.