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В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2025
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14:34 25.06.2025 (обновлено: 16:53 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/dtp-2025337537.html
В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие
В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2025
В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие
В Кемерово столкнулись три десятка машин, пострадали семь человек, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:34:00+03:00
2025-06-25T16:53:00+03:00
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. В Кемерово столкнулись три десятка машин, пострадали семь человек, сообщил региональный главк МВД.Авария произошла на Логовом шоссе около 17:30 по местному времени. "Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля "ФАВ" отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями", — говорится в пресс-релизе.Семь человек получили травмы, пятерым медики оказали помощь на месте, у двоих определили легкий и средний вред здоровью. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.Полицейские начали проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ. Областная прокуратура проводит свою проверку, в том числе в отношении организации, которой принадлежит грузовик. В начале июня прошлого года на этом же спуске в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина умер от травм в больнице.
https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие

В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, пострадали 7 человек

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДТП с участием 27 машин в Кемерово
ДТП с участием 27 машин в Кемерово - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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ДТП с участием 27 машин в Кемерово
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КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. В Кемерово столкнулись три десятка машин, пострадали семь человек, сообщил региональный главк МВД.
Авария произошла на Логовом шоссе около 17:30 по местному времени.
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"Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля "ФАВ" отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями", — говорится в пресс-релизе.
Семь человек получили травмы, пятерым медики оказали помощь на месте, у двоих определили легкий и средний вред здоровью. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.
Полицейские начали проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ. Областная прокуратура проводит свою проверку, в том числе в отношении организации, которой принадлежит грузовик.
В начале июня прошлого года на этом же спуске в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина умер от травм в больнице.
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