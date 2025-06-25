https://ria.ru/20250625/dtp-2025337537.html

В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие

В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2025

В Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, есть пострадавшие

В Кемерово столкнулись три десятка машин, пострадали семь человек, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:34:00+03:00

2025-06-25T14:34:00+03:00

2025-06-25T16:53:00+03:00

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. В Кемерово столкнулись три десятка машин, пострадали семь человек, сообщил региональный главк МВД.Авария произошла на Логовом шоссе около 17:30 по местному времени. "Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля "ФАВ" отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями", — говорится в пресс-релизе.Семь человек получили травмы, пятерым медики оказали помощь на месте, у двоих определили легкий и средний вред здоровью. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.Полицейские начали проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ. Областная прокуратура проводит свою проверку, в том числе в отношении организации, которой принадлежит грузовик. В начале июня прошлого года на этом же спуске в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина умер от травм в больнице.

https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html

https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово