https://ria.ru/20250625/dtp-2025311076.html

Госавтоинспекция заявила о росте числа ДТП с участием детей

Госавтоинспекция заявила о росте числа ДТП с участием детей - РИА Новости, 25.06.2025

Госавтоинспекция заявила о росте числа ДТП с участием детей

Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, выросло в России в первые пять месяцев года, сообщает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:57:00+03:00

2025-06-25T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, выросло в России в первые пять месяцев года, сообщает Госавтоинспекция МВД России. По цифрам статистики, приведенным ведомством, с января по май зафиксировано 739 подобных аварий, это более чем на 20,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших выросло примерно на 22%, травмы получили 734 ребенка. При этом число погибших в ДТП, где дети-водители по недосмотру родителей оказались за рулем транспортных средств, спровоцировав автоаварию, сократилось на 20% и составило 12 несовершеннолетних. "Тревогу вызывают показатели среди подростков, управляющих мотоциклами и мопедами. Они составляют 75% всех ДТП, связанных с детьми-водителями. За пять месяцев этого года отмечается рост таких автоаварий – количество происшествий увеличилось на 24,5% и составило 554 случая, а число пострадавших — на 25,3%, 550 человек. Число погибших детей, управлявших мопедами и мотоциклами – такое же, как и в прошлом году, 10 человек", – привел цифры статистики начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич. Одной из главных причин роста аварийности среди несовершеннолетних водителей в Госавтоинспекции называют отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых. Родители нередко сами приобретают технику вроде мопедов или питбайков (запрещенных для движения по дорогам) для своих детей, забывая разъяснить им основные правила поездок. К тому же, часто игнорируется разрешенный возраст для передвижения на том или ином транспортном средстве. В Госавтоинспекции МВД России призвали провести с подростками разъяснительные беседы о правилах дорожного движения и недопустимости управления механическими транспортными средствами без водительского удостоверения – их инициаторами должны стать родители несовершеннолетних. К тому же, взрослым рекомендовали предпринять все необходимые действия для того, чтобы не допустить нахождения за рулем транспортного средства ребенка – в частности, хранить ключи зажигания вне зоны доступа для младших членов семьи. Также в ведомстве напомнили о том, что для управления мопедом и скутером требуется водительское удостоверение с открытой категорией M. Получить его можно после обучения в автошколе с 16 лет. При этом передвигаться на мопеде по дорогам общего пользования можно только при условии совершенного владения техникой езды. За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, транспортное средство при этом задерживается и помещается на специализированную стоянку. Кроме этого, за передачу право управления транспортным средством ребенку штраф составляет 30 тысяч рублей. За подростков до 16 лет, которые управляли транспортными средствами, отвечают родители или законные представители, отметили в российской Госавтоинспекции. Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025112761.html

https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html

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авто, россия, дтп