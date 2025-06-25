https://ria.ru/20250625/dtp-2025246681.html

В ДТП с грузовиками в Тверской области погибло два человека

В ДТП с грузовиками в Тверской области погибло два человека - РИА Новости, 25.06.2025

В ДТП с грузовиками в Тверской области погибло два человека

Бензовоз и два грузовых автомобиля столкнулись на М-10 в Тверской области, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:36:00+03:00

2025-06-25T07:36:00+03:00

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происшествия

гибдд мвд рф

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РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Бензовоз и два грузовых автомобиля столкнулись на М-10 в Тверской области, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона. "На ФАД М-10 "Россия" Конаковского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП два человека погибли, и еще два получили травмы", - сообщается в Telegram-канале ГАИ Тверской области. По предварительной информации, на 136 километре трассы М-10 "Россия" водитель бензовоза не учел дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, который впоследствии столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем MAN. Уточняется, что погибли водитель и пассажир бензовоза, водители грузовиков получили травмы.

https://ria.ru/20250624/dtp-2025129789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибдд мвд рф